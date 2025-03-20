Украина - Бельгия: анонс и прогноз на плей-офф Лиги наций

В четверг, 20 марта, состоится первый матч плей-офф Лиги наций, в котором сойдутся сборные Украины и Бельгии.

Победитель противостояния поднимется в Дивизион А, где будут участвовать лучшие команды Европы.

Читай также: Украина - Бельгия: онлайн трансляция матча Лиги наций

Когда и где пройдет матч?

Поединок будет условно домашним для команды Сергея Реброва. Он пройдет в Испании, на стадионе Нуэва-Кондомина, стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Результаты команды в Лиге наций

Сборная Бельгии выступала в Дивизионе А. Под руководством Доменико Тедеско команда заняла третье место, набрав четыре очка в одной группе с Францией, Италией и Израилем. Бельгийцы добыли лишь одну победу (Израиль 3:1) и однажды сыграли вничью (Италией 2:2).

Команда Сергея Реброва играла в Дивизионе В, где соперниками были Чехия, Грузия и Албания. За шесть "желто-синие" набрали восемь очков, что позволило занять вторую строчку. В первых двух матчах Украина уступила, однако затем были добыты две победы и сыграны две ничьи.

Ориентировочные составы на матч

Украина : Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный – Гуцуляк, Судаков, Зинченко, Цыганков – Яремчук.

: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный – Гуцуляк, Судаков, Зинченко, Цыганков – Яремчук. Бельгия: Куртуа – Аль-Дахиль, Дебаст, Фас, Теат – де Кетеларе, Тилеманс, де Брюйне – Доку, Лукаку, Троссард.

Отметим, что за несколько дней до игры расположение сборной покинул Максим Таловеров, у которого выявили повреждение. Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции сообщил, что Артем Довбик подхватил вирус, из-за чего пропустил тренировку. Так что форвард, вероятно, не выйдет в старте, а появится ли на поле - это вопрос.

Прогноз на матч

Фаворитом первого матча явялется команда Руди Гарсии, который возглавил сборную несколько недель назад. По котировкам букмекеров, Бельгия имеет преимущество.

Несмотря на аналитику, мы считаем, что сборной Украины удастся зацепиться за ничью. У Бельгии, конечно, вернется в состав один из лучших вратарей мира Тибо Куртуа, будет новая атмосфера в коллектив, но игру изменить быстро не удатся. Именно этим шансом должна воспользоваться украинская сборная.

Прогноз: Ничья

Ответный поединок плей-офф пройдет 23 марта в Бельгии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!