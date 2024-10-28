Анчелотти, Гвардиола и Луис де ла Фуэнте претендуют на звание лучшего тренера 2024 года

Один из шестерых специалистов получит престижную награду.

В понедельник, 28 октября, состоится 68-я церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе - Золотого мяча от журнала France Football.

На мероприятии будет вручена награда лучшему тренеру сезона-2023/24.

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В номинацию вошли:

Карло Анчелотти (Реал Мадрид)

Хаби Алонсо (Байер)

Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)

Джан Пьеро Гасперини (Аталанта)

Лионель Скалони (сборная Аргентины)

Напомним, Лунин претендует на трофей имени Льва Яшина.

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