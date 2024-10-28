Анчелотти, Гвардиола и Луис де ла Фуэнте претендуют на звание лучшего тренера 2024 года
Один из шестерых специалистов получит престижную награду.
В понедельник, 28 октября, состоится 68-я церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе - Золотого мяча от журнала France Football.
На мероприятии будет вручена награда лучшему тренеру сезона-2023/24.
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В номинацию вошли:
- Карло Анчелотти (Реал Мадрид)
- Хаби Алонсо (Байер)
- Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)
- Джан Пьеро Гасперини (Аталанта)
- Лионель Скалони (сборная Аргентины)
Напомним, Лунин претендует на трофей имени Льва Яшина.
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