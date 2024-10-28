Тренер Спортинга готов принять предложение возглавить Манчестер Юнайтед
Главный тренер Спортинга Рубен Аморим готов возглавить Манчестер Юнайтед, сообщает The Athletic.
По информации источника, "красные дьяволы" собираются заплатить португальцам 10 миллионов евро, которые прописанные в контракте 39-летнего наставника в качестве отступных.
Клубы ведут переговоры, чтобы закрыть сделку, в результате которой Аморим подберет пост тренера манкунианцев у Рууда ван Нистелроя, который будет временным тренером.
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Прошлой весной Аморим был одним из кандидатов на роль наставника Ливерпуля, который в итоге сделал ставку на Арне Слота.
А по ходу нынешнего сезона португальца начали называть потенциальным преемником Пепа Гвардиолы, если тот не станет продлевать контракт с Манчестер Сити.
Рубен Аморим возглавляет Спортинг с марта 2020 года. За это время он дважды привел "львов" к чемпионству Португалии, дважды с клубом выиграл Кубок лиги и один раз - Суперкубок Португгалии. Контракт Аморима со Спортингом действует до лета 2026 года.
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