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Тренер Спортинга готов принять предложение возглавить Манчестер Юнайтед

Похоже, обойдется все-таки без Оле Гуннара Сульшера.
Вчера, 22:08
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Главный тренер Спортинга Рубен Аморим готов возглавить Манчестер Юнайтед, сообщает The Athletic.

По информации источника, "красные дьяволы" собираются заплатить португальцам 10 миллионов евро, которые прописанные в контракте 39-летнего наставника в качестве отступных.

Клубы ведут переговоры, чтобы закрыть сделку, в результате которой Аморим подберет пост тренера манкунианцев у Рууда ван Нистелроя, который будет временным тренером.

Читай также: Манчестер Юнайтед рассматривает возвращение Сульшера из-за проблем с поиском нового тренера

Прошлой весной Аморим был одним из кандидатов на роль наставника Ливерпуля, который в итоге сделал ставку на Арне Слота.

А по ходу нынешнего сезона португальца начали называть потенциальным преемником Пепа Гвардиолы, если тот не станет продлевать контракт с Манчестер Сити.

Рубен Аморим возглавляет Спортинг с марта 2020 года. За это время он дважды привел "львов" к чемпионству Португалии, дважды с клубом выиграл Кубок лиги и один раз - Суперкубок Португгалии. Контракт Аморима со Спортингом действует до лета 2026 года.

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Тренер Спортинга готов принять предложение возглавить Манчестер Юнайтед
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