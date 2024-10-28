Манчестер Юнайтед рассматривает возвращение Сульшера из-за проблем с поиском нового тренера

Легенда манкунианцев может снова прийти на помощь.

В понедельник, 28 октября, завершилась чуть более чем двухлетняя история Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед.

По предварительной информации, Рууд ван Нистелрой, работавший ассистентом тен Хага, будет временным тренером "красных дьяволов", пока клуб ищет нового постоянного наставника.

Как сообщает Manchester Evening News, одним из кандидатов считается экс-тренер МЮ Оле Гуннар Сульшер, который с момента своего увольнения из английского клуба в ноябре 2021 года остается без работы.

Манкунианцы могут обратиться к норвежцу из-за проблем, с которыми они столкнулись на рынке тренеров, где есть не так много подходящих кандидатов.

Рубен Аморим не собирается покидать Спортинг посреди сезона, при этом имея прописанные отступные на следующее лето.

Экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт недавно заявлял, что собирается взять годичный отпуск, как и Хави Эрнандес, ранее покинувший Барселону.

К тому же, руководство Юнайтед сомневается, что у них есть средства, чтобы выкупить контракт желаемого тренера.

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