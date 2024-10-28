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Манчестер Юнайтед официально уволил тен Хага

Исполнять обязанности главного тренера будет легенда клуба.
Сегодня, 13:59
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед определился со своим будущим вектором.

Как сообщает пресс-служба клуба, после поражения от Вест Хэма было принято решение уволить с поста главного тренера Эрика тен Хага.

Поиски нового наставника продолжаются, а исполняющим обязанности назначили Рууда Ван Нистелроя, который летом присоединился к штабу уже бывшего тренера манкунианцев.

Напомним, ранее сообщалось, что среди претендентов на пост главного тренера Манчестер Юнайтед есть имена Хави, Юлиана Нагельсманна и как минимум один тренер, который имеет клубную работу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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