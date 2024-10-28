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Манчестер Юнайтед активно ищет замену тен Хагу - журналист

Манкунианцы рассматривают, по меньшей мере одного тренера, который уже имеет клубную работу.
Сегодня, 13:37
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед рассматривает различные кандидатуры на замену Эрику тен Хагу.

Как сообщает журналист talkSport Алекс Крук, манкунианцы, в частности, интересуются Юлианом Нагельсманом и недавно показывали свой интерес к его персоне.

Также "красные дьяволы" вели переговоры с Хави, а 44-летний испанец находится в близких, дружеских отношениях с нынешним гендиром клуба Омаром Беррадой.

Среди претендентов на пост главного тренера английского топ-клуба есть, по меньшей мере один специалист, который сейчас занят клубной работой, но, руководство МЮ уверенно, что сможет выплатить компенсацию за любого тренера.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед попросил своего принципиального соперника о необычной услуге.

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