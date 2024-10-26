Манчестер Юнайтед попросил другой клуб "подбросить" его игроков на церемонию Золотого мяча

Для Алехандро Гарначо и Кобби Майну мест не нашлось.

Манчестер Юнайтед обратился с любопытной просьбой к Манчестер Сити, пишет Daily Mail.

Клуб попросил Манчестер Сити подкинуть его футболистов на церемонию вручения Золотого мяча.

Издание пишет, что "горожане" арендовали для своих игроков частный джет, а МЮ попросил взять с собой Майну и Гарначо. Сити вежливо отказал, сказав, что в самолете не осталось свободных мест.

От "горожан" на церемонию отправятся Эрлинг Холанд, Родри, Филип Фоден и Рубен Диаш, а также футболистки Юи Хасегава, Лорен Хемп и Хадиджа Шоу.

Напомним, что церемония вручения Золотого мяча состоится 28 октября в Париже.

Ранее также сообщалось, что МЮ продолжает вести переговоры с другими тренерами.

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