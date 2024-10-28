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Автоспорт

Ред Булл думает над заменой мотора на болиде Ферстаппена в Бразилии, что приведет к штрафу

Австрийская команда озадачена недостатком скорости на прямых.
Вчера, 21:34
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен может начать следующий Гран-при Бразилии с потери мест на стартовой решетке.

Как сообщает Motorsport, австрийский коллектив озадачен недостаточно высокой скоростью болида на прямых.

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На прямой старт-финиш (до активации ДРС) в Мексике болид нидерландца разогнался до 251,4 км/ч, что было на целых 2 км/ч меньше, чем у его напарника Серхио Переса (253,4 км/4).

Стоит отметить, что это может быть связано с тем, что в Мексике Ферстаппену заменили мотор, поставив старый, благодаря чему гонщик избежал штрафа.

В связи с этим команда готова поставить на машину трехкратного чемпиона мира новую силовую установку.

Так как этой заменой Ред Булл превысит лимит на количество используемых моторов, Ферстаппен получит штраф.

Ранее пилот Уильямс Франко Колапинто постарался закрыть вопрос о его потенциальном переходе в систему Ред Булл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Бразилии Макс Ферстаппен

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