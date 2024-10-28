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Колапинто опроверг слухи, связывающие его с переходом в Ред Булл

Аргентинец указал на то, что у него до сих пор нет места в Формуле-1 на следующий год.
Сегодня, 19:10
Франко Колапинто / Getty Images
Франко Колапинто / Getty Images

Недавно в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Ред Булл задумался о том, чтобы переманить у Уильямс Франко Колапинто, который мог бы получить место в РБ на 2025 год.

Однако после Гран-при Мексики 21-летний аргентинец опроверг эту информацию. При этом он также признался, что все еще остается без места в Формуле-1.

"Нет, в данный момент я не понимаю, о чем они говорят. Я не знаю, откуда это взялось. У меня нет места на следующий год, и в данный момент я остаюсь вне Формулы-1. Возможно, я буду гоняться где-нибудь еще", - приводит слова гонщика Motorsport.

"Возможно, меня не будет здесь год, но я надеюсь, что я показываю, что заслуживаю места здесь, чтобы вернуться в 2026 или 2027 году. Это моя цель, и именно поэтому я делаю все, что могу, гонку за гонкой".

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Напомним, что Франко Колапинто заменил Логана Сарджента после Гран-при Нидерландов. В двух Гран-при из пяти аргентинец финишировал в очках, принеся своей команде 5 баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Ред Булл

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