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Лоусон объяснил, почему он показал Пересу средний палец во время Гран-при Мексики

Новозеландец хоть и извинился, но он также имел свои причины так поступить с более опытным гонщиком.
Сегодня, 17:56
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

Домашний Гран-при Мексики стал настоящей катастрофой для пилота Ред Булл Серхио Переса.

После провала в квалификации, Чеко не смог стартовать с правильной позиции, за что получил штраф, после чего он оказался в борьбе с пилотом РБ Лиамом Лоусоном.

В результате их противостояния болид мексиканца получил повреждения, из-за которых он финишировал последним. А по ходу заезда он получил в свой адрес средний палец от Лоусона.

К тому же, после гонки они продолжили выяснять отношения. В разговоре с прессой Лоусон заявил, что у него были свои мотивы.

"Очевидно, это один из тех моментов, которые происходят во время гонки. Он провел половину круга, блокируя меня, пытаясь испортить мне гонку, так что я был расстроен", - цитирует Лиама Motorsport.

"Но это не оправдание. Я не должен был этого делать, и я извиняюсь за это. Не думаю, что это то, что нравится Гельмуту (Марко, советнику Ред Булл). Это не в моем стиле. Не то, что ты должен делать".

"Я оставил ему место в четвертом повороте и вошел в него очень, очень поздно. Честно говоря, я пытался оставить ему место. Он вытеснил меня с трассы, а потом не дал мне места в пятом повороте. Так что, знаете, жаль, что возникло напряжение, но я не знаю, куда он хотел, чтобы я делся в том моменте".

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Гонка Лиама Лоусона также была испорчена из-за повреждения, но не после борьбы с Пересом, а после контакта с Франко Колапинто.

А в конце заезда он поехал за самым быстрым кругом, как и Перес, но они оба проиграли Шарлю Леклеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Гран-при Мексики

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