Сайнс реализовал поул, выиграв Гран-при Мексики

В воскресенье, 27 октября, на автодроме имени братьев Родригес состоялся Гран-при Мексики, который завершился победой пилота Феррари Карлоса Сайнса.

Вторым к финишу приехал Ландо Норрис (МакЛарен), а третьим местом пришлось довольствоваться напарнику победителя Шарлю Леклеру из Феррари.

Неделей ранее Шарль Леклер говорил о настрое победить в США, и он там победил.

В этот раз Карлос Сайнс признался, что хотел бы еще хотя бы раз победить с Феррари, прежде чем закончится его этап карьеры со Скудерией. И он победил.

Хотя старт испанец выдал далеко не лучший. Макс Ферстаппен лучше разогнался и в первый поворот пилот Ред Булл входил в качестве лидера. Сайнс же решил не играться с судьбой и просто срезал поворот, после чего добровольно сдал позицию Максу.

Совсем провальный уик-энд получился у Серхио Переса. При домашний трибунах он умудрился неправильно занять позицию на старте, за что затем получил штраф +5 секунд.

Не обошлось на старте и без аварии. Алекс Албон и Юки Цунода не смогли поместиться в тесном пространстве. В итоге гонщик Уильямс подбил гонщика РБ, снеся тому заднее колесо и отправив в стену. При этом Албон также сошел с дистанции из-за сломанной передней подвески.

LAP 1 / 71



Tsunoda spins into the barriers at Turn 1. Alex Albon is also out 😔



Both drivers are OK.



Verstappen made the better start on the front row and launches into the lead of the race! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/wFflNKGGRS — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Авария привела к выезду машины безопасности - второй за последние две гонки (Бернд Майландер постепенно отрабатывает свою зарплату). Ферстаппен на рестарте ничего не позволил Сайнсу, за которым шли Норрис, Леклер и Хэмилтон.

Но на 9-м круге Карлос решил победить Макса его же способом: Сайнс на позднем торможении в первом повороте прошел соперника, вернув себе лидерство.

LAP 9 / 71



FULL SEND FROM SAINZ!!



The Ferrari lunges with the help of DRS and takes the lead back! 👏👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/dYtD8rATCQ — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Возможно, это как-то повлияло на Ферстаппена, ибо сложно объяснить то, что произошло далее.

На следующем круге Ферстаппена атаковал Норрис (флешбеки США). Дело дошло до контакта и очередного выезда за пределы трассы. Причем несколько раз.

Этим воспользовался Леклер: пока два претендента на чемпионство были за пределами трассы, монегаск спокойно проехал мимо них - впереди замаячил второй дубль Феррари подряд.

LAP 10 / 71



Norris and Verstappen make contact twice in four corners and Leclerc gets through into second! 😱



"This guy is dangerous!" radioes Norris to McLaren 📻



The incidents have been noted by Race Control. #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/DUA1ye0TKW — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

"Награда" настигла своего героя. Дважды. Судьи решили рассмотреть по отдельности оба эпизода Ферстаппен-Норрис, в результате чего нидерландец получил два штрафа по 10 секунд.

На время вернемся в середину пелотона и сообщим, что Фернандо Алонсо был вынужден заехать в боксы, откуда он не вернулся из-за проблем с болидом. Вот так двукратный чемпион мира отметил свой 400-й этап в карьере.

LAP 16 / 71



Fernando Alonso's Aston Martin becomes the third car to retire from this race 😔#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/LnmmQoLbrx — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Интересная борьба разворачивалась среди пилотов трех команд, но, так скажем, двух коллективов. И если Расселл и Хэмилтон были довольно любезны друг с другом, то вот Лоусон не пощадил Переса.

Их борьба получилась достаточно жесткой, что, вероятно, привело к повреждениям на болиде мексиканца. Судьи никого не наказали.

LAP 19 / 71



You shall not pass! ❌



Perez tries to take the final points position from Lawson, but the RB stands firm! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/mAoZArzrpq — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Волну пит-стопов среди лидеров запустил Ферстаппен, которому предстояло отстоять 20 секунд. После такого шансов не то, что на победа, а и на подиум, у него не было.

По темпу Хэмилтона на харде стало понятно, что жесткие шины на тот момент были оптимальным вариантом. И поэтому все остальные тоже ставили себе хард.

LAP 27 / 71



Verstappen pits - and serves his 20-second penalty.



The Red Bull re-emerges on the Hard tyre down in P15! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/kvpHBH0jfb — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

После этого произошло традиционное затишье, которое продлилось до 51 круга - начался очередной раунд борьбы Расселла и Хэмилтона за четвертое место.

Норрис тем временем все ближе подбирался к Леклеру, который в итоге не выдержал: на 63-м круге при выходе из последнего поворота болид Шарля повело в сторону, из-за чего тому пришлось делать все, чтобы не оказаться в стене.

Ландо, конечно же, вышел на второе место, разрушив планы Феррари на еще один дубль.

LAP 63 / 71



LECLERC GOES WIDE OUT OF THE FINAL CORNER AND NORRIS IS INTO SECOND!!



The Ferrari is off the road and HOW has he not hit the wall?! Incredible car control to save it! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Dy1Xm5J2fV — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

За шесть кругов до финиша борьба двух "серебряных стрел" все-таки завершилась. Хэмилтон прошел напарника и занял место сразу за лидирующей тройкой.

LAP 66 / 71



After ten hard-fought laps, Hamilton FINALLY gets past Russell into Turn 1, and the Mercedes is up to P4! 💪#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/BmWuTlj6mE — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

На последних кругах сразу три пилота отправились в боксы, чтобы поставить самый быстрый круг. Интересно, что коалиция Лоусона и Переса не смогла противостоять Леклеру, который и забрал дополнительный балл.

В этом раунде Феррари победила Ред Булл. Более того, итальянцы по итогам этапа вышли на второе место в Кубке конструкторов и теперь метят на победу - до МакЛарена всего 29 очков.

Сайнс, завоевавший свою четвертую победу в карьере, забрал себе звание гонщика дня.

Ситуация в личном зачете также слегка изменилась. Леклер, скорее всего, выбыл из реальной борьбы за титул, в то время как Норрис сократил свое отставание от Ферстаппена до 47 баллов. При этом Леклер все еще претендует на то, чтобы обойти самого Норриса.

Из других результатов стоит выделить выступление Хаас, который обеими машинами финишировал в ТОП-10. Американская команда пытается гарантировать себе шестое место в КК.

Итоговая классификация

Через неделю пройдет Гран-при Бразилии, который закроет серию из трех этапов подряд.

