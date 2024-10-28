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Хэмилтон - второй пилот в истории Формулы-1, проехавший 20 тысяч кругов за карьеру

Сэр Льюис в дальнейшем будет лишь обновлять свой показатель.
Сегодня, 20:02
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Прошедший Гран-при Мексики позволил пилоту Мерседес Льюису Хэмилтону записать в свой актив еще одно достижение.

Как сообщает Формула-1 в социальных сетях, 39-летний британец стал лишь вторым гонщиком в истории, который проехал 20 000+ кругов за карьеру в "королевских гонках".

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Теперь на счету семикратного чемпиона мира  20 061 круг в рамках Гран-при Формулы-1.

Рекорд же принадлежит бывшему напарнику Хэмилтона - Фернандо Алонсо, несмотря на сход в Мехико, увеличил свой показатель до 21 593 круга.

Ранее пилот Уильямс Франко Колапинто опроверг его возможный переход в Ред Булл, также напомнив, что он рискует пропустить сезон 2025 года.

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