Хэмилтон - второй пилот в истории Формулы-1, проехавший 20 тысяч кругов за карьеру

Сэр Льюис в дальнейшем будет лишь обновлять свой показатель.

Прошедший Гран-при Мексики позволил пилоту Мерседес Льюису Хэмилтону записать в свой актив еще одно достижение.

Как сообщает Формула-1 в социальных сетях, 39-летний британец стал лишь вторым гонщиком в истории, который проехал 20 000+ кругов за карьеру в "королевских гонках".

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Теперь на счету семикратного чемпиона мира 20 061 круг в рамках Гран-при Формулы-1.

Рекорд же принадлежит бывшему напарнику Хэмилтона - Фернандо Алонсо, несмотря на сход в Мехико, увеличил свой показатель до 21 593 круга.

Lewis Hamilton 🤝 Fernando Alonso



Lewis joined his former teammate in completing over 20,000 racing laps in F1 after the Mexico City Grand Prix 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/FpUFCrpykk — Formula 1 (@F1) October 28, 2024

Ранее пилот Уильямс Франко Колапинто опроверг его возможный переход в Ред Булл, также напомнив, что он рискует пропустить сезон 2025 года.

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