Хэмилтон - второй пилот в истории Формулы-1, проехавший 20 тысяч кругов за карьеру

Lewis Hamilton 🤝 Fernando Alonso Lewis joined his former teammate in completing over 20,000 racing laps in F1 after the Mexico City Grand Prix 👏 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/FpUFCrpykk

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...