Феррари выиграла в Мексике впервые с 1990 года

Пилот Феррари Карлос Сайнс стал победителем Гран-при Мексики 2024 года.

Несмотря на не самый удачный старт, 30-летний испанец сумел вернуть себе лидерство еще на ранних этапах заезда, которое он затем никому не отдал.

Примечательно, что для Скудерии данная победа в Мексике стала первой с 1990 года. Тогда итальянцы праздновали победу Алена Проста.

Но 34-летний перерыв легко объяснить: дело в том, что с 1993 по 2014 год Гран-при Мексики не проводился, как и в 2020 году (из-за пандемии коронавируса).

Таким образом между победами Сайнса и Проста прошло всего десять гонок.

Напомним, что благодаря успешному выступлению в Мексике Феррари обошла Ред Булл в Кубке конструкторов, где МакЛарен уже не может чувствовать себя в безопасности.

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