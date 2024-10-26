Ферстаппену заменили силовую установку без штрафа
Ред Булл решили установить использовавшийся ранее двигатель.
Ред Булл заменила силовую установку Макса Ферстаппена.
Во время второй практики пилот испытывал проблемы с болидом, а потому не смог проехать ни одной быстрой попытки.
Механики команды пришли к выводу, что проблема заключалась в утечке в воздушном контуре, а потому пришлось заменить двигатель.
Чтобы не получить штраф, был установлен уже использовавшийся двигатель. Так что Макс не потеряет свое место на решетке Гран-при Мексики.
Однако, стоит отметить, что незапланированная замена силовой установки повысила вероятность того, что команда все же превысить сезонный лимит.
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