Ферстаппену заменили силовую установку без штрафа

Ред Булл заменила силовую установку Макса Ферстаппена.

Во время второй практики пилот испытывал проблемы с болидом, а потому не смог проехать ни одной быстрой попытки.

Механики команды пришли к выводу, что проблема заключалась в утечке в воздушном контуре, а потому пришлось заменить двигатель.

Чтобы не получить штраф, был установлен уже использовавшийся двигатель. Так что Макс не потеряет свое место на решетке Гран-при Мексики.

Однако, стоит отметить, что незапланированная замена силовой установки повысила вероятность того, что команда все же превысить сезонный лимит.

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