Майами Хит откроют статую Дуэйна Уэйда

Торжественная церемония состоится уже совсем скоро.

Майами Хит объявили о планах открыть бронзовую статую легенды франшизы Дуэйна Уэйда 27 октября, , сообщает BasketNews.

Статуя, спроектированная Омри Амрани и Оскаром Леоном из Timeless Creations, будет расположена возле Касейя Центра, домашней арены команды.

Церемония открытия, которая является бесплатной и открытой для публики, будет включать живые выступления хип-хоп исполнителей Рика Росса и Нино Бриза. Однако количество билетов на мероприятие ограничено.

Our franchise GOAT getting basketball’s ultimate honor. Be here when the @DwyaneWade statue is officially unveiled 🔥



Sign up for ticket info + early access to exclusive Wade merch - https://t.co/1KSgnYQXNq pic.twitter.com/ghTKiZnlbn — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 12, 2024

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На следующий день, во время домашнего матча Майами против Детройт Пистонс, Уэйду снова будет оказана особая честь во время большого перерыва.

Напомним, что практически всю свою карьеру Дуэйн Уэйд провел в составе Майами, который выбрал его под общим пятым номером на драфте НБА 2003 года.

После первого периода за Хит, который длился 13 сезонов, 42-летний защитник непродолжительное время выступал за Чикаго Буллз и Кливленд Кавальерс.

Он вернулся во Флориду в 2018 году, проведя там свои последние полтора сезона перед завершением карьеры.

За свою карьеру Уэйд 13 раз ездил на Матч всех звезд, восемь раз попадал в символические сборные НБА и стал самым ценным игроком Финала НБА 2006 года.

Помимо своих трех чемпионских титулов, Уэйд остается бессменным рекордсменом Хит по очкам (21 556) и сыгранным матчам (948).

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