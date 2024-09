Майами Хит откроют статую Дуэйна Уэйда

Майами Хит объявили о планах открыть бронзовую статую легенды франшизы Дуэйна Уэйда 27 октября, , сообщает BasketNews.

Статуя, спроектированная Омри Амрани и Оскаром Леоном из Timeless Creations, будет расположена возле Касейя Центра, домашней арены команды.

Церемония открытия, которая является бесплатной и открытой для публики, будет включать живые выступления хип-хоп исполнителей Рика Росса и Нино Бриза. Однако количество билетов на мероприятие ограничено.

Our franchise GOAT getting basketball's ultimate honor. Be here when the @DwyaneWade statue is officially unveiled 🔥



Sign up for ticket info + early access to exclusive Wade merch - https://t.co/1KSgnYQXNq pic.twitter.com/ghTKiZnlbn