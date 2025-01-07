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Звезда НБА порадовала Неймара милым фото из спортзала

Баскетболист Майами Хит поделился фотографией по тренировке.
Сегодня, 09:00
Батлер и Неймар / Getty Images
Батлер и Неймар / Getty Images

Легендарный игрок НБА Джимми Батлер выложил фото из своей тренировки, которую себе в Instagram-сторез перерепостил и звездный футболист Неймар.

Дело в том, что на фото изображена дочь баскетболиста, облаченная в футболку саудовского футбольного клуба Аль-Хиляль, за который выступает Неймар.

В этом сезоне Неймар отыграл всего два матча из-за травм, в которых не смог отличиться результативными действиями.

В прошлом месяце появились слухи, что бразилец намерен покинуть Аль-Хиляль и стать одноклубником Лионеля Месси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Майами Хит

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