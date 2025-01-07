Звезда НБА порадовала Неймара милым фото из спортзала

Легендарный игрок НБА Джимми Батлер выложил фото из своей тренировки, которую себе в Instagram-сторез перерепостил и звездный футболист Неймар.

Дело в том, что на фото изображена дочь баскетболиста, облаченная в футболку саудовского футбольного клуба Аль-Хиляль, за который выступает Неймар.

В этом сезоне Неймар отыграл всего два матча из-за травм, в которых не смог отличиться результативными действиями.

В прошлом месяце появились слухи, что бразилец намерен покинуть Аль-Хиляль и стать одноклубником Лионеля Месси.

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