Неймар намерен покинуть Аль-Хиляль

Бразилец объявил руководству и партнерам о своем переходе в МЛС.

Нападающий Аль-Хиляля Неймар заявил руководству клуба, что намерен уйти, пишет Sky Sports.

Издание утверждает, что бразилец также рассказал своим партнерам по команду, что собирается летом перейти в МЛС.

Неймар уже давно мечтает о возрождении культового трио с Месси и Суаресом, и переходв Интер Майами в ближайшее время - это его последний шанс.

Однако руководство клуба считает, что Неймар просто пытается на них надавить, чтобы получить новый выгодный контракт.

Напомним, что бразилец пропустил много времени из-за травма, а потому Аль-Хиляль сомневается в целесообразности продления соглашения.

Ранее также сообщалось, что одноклубник Довбика может переехать в Турцию.

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