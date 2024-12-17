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Турецкий гранд нацелился на звездного одноклубника Довбика

Галатасарай предлагает контракт Пауло Дибале.
Сегодня, 15:29
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Галатасарай заинтересован в подписании одноклубника Артема Довбика в Роме атакующего полузащитника Пауло Дибалы.

Как сообщает журналист Николо Скира, контракт 31-летнего аргентинца с римским клубом рассчитан до лета 2025 года, но он продлен не будет. Предполагается, что в договоре с "джаллоросси" также может быть предусмотрена опция его пролонгации на год при достижении определенных результатов игроком, однако ее не активируют.

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По информации источника, нынешний лидер чемпионата Турции и будущий соперник Динамо в Лиге Европы предложил аргентинскому полузащитнику контракт до 2027 года.

В текущем сезоне Дибала провел за Рому во всех турнирах 18 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Рома собирается подписать конкурента Довбику.

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