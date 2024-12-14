Рома собирается подписать конкурента Довбику
Итальянская Рома задумалась об усилении линии атаки.
Как сообщает Roma Press, «волки» намерены подписать Джакомо Распадори из Наполи. Рассматривается аренда на вторую часть сезона и полноценный трансфер летом.
Распадори готов подумать над этим вариантом, поскольку, недоволен своим положением в стане «партенопейцев», где является лишь игроком запаса.
Подписание форварда в зимнее трансферное окно начали рассматривать в связи с недовольством показателями Довбыка. Тренерский штаб «волков» считает, что Артем не показывает лучшую версию себя на тренировках и в матчах после своего повреждения.
Напомним, ранее сообщалось, что Раньери заявил о том, что травмы и болезнь ослабили Довбика.
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