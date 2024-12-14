iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома собирается подписать конкурента Довбику

Джакомо Распадори может стать игроком римлян.
Сегодня, 14:59
Джакомо Распадори / Getty Images
Джакомо Распадори / Getty Images

Итальянская Рома задумалась об усилении линии атаки.

Как сообщает Roma Press, «волки» намерены подписать Джакомо Распадори из Наполи. Рассматривается аренда на вторую часть сезона и полноценный трансфер летом.

Распадори готов подумать над этим вариантом, поскольку, недоволен своим положением в стане «партенопейцев», где является лишь игроком запаса.

Подписание форварда в зимнее трансферное окно начали рассматривать в связи с недовольством показателями Довбыка. Тренерский штаб «волков» считает, что Артем не показывает лучшую версию себя на тренировках и в матчах после своего повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Раньери заявил о том, что травмы и болезнь ослабили Довбика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Одноклубник Довбика установил уникальное достижение Одноклубник Довбика установил уникальное достижение
Рома легко одолела Брагу и без помощи Довбика Рома легко одолела Брагу и без помощи Довбика
Довбик попал в заявку Ромы на ближайший матч Лиги Европы Довбик попал в заявку Ромы на ближайший матч Лиги Европы
Байер без проблем справился с аутсайдером Бундеслиги Байер без проблем справился с аутсайдером Бундеслиги
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: две украинки вошли в топ-30 гонки преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Байер без проблем справился с аутсайдером Бундеслиги
Европа18:25
Бавария неожиданно уступила Майнцу
Европа17:51
Игрок Ливерпуля отметился антидостижением в матче против Фулхэма
Формула 117:34
ФИА опубликовала официальную заявку пилотов на сезон-2025
Европа17:32
Манчестер Юнайтед интересуется лидером немецкого топ-клуба
Киберспорт17:06
NaVi Junior сыграют в полуфинале верхней сетки против команды росийского букмекера на MESA Invitational 2024
Европа16:59
"Их никогда нельзя списывать": Лидер Ливерпуля высказался о шансах Ман Сити навязать борьбу за чемпионство
Украина16:19
ЛНЗ отобрал очки у Александрии в матче с "горьким привкусом"
Украина15:54
Защитнику ЛНЗ стало плохо во время матча с Александрией
Европа15:32
Аморим: Ман Сити находится в лучшем положении, чем Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK