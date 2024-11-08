Один из лидеров Галатасарая не сыграет против Динамо

Один из соперников Динамо в Лиге Европы остался без одного из ключевых игроков.

Как сообщает пресс-служба турецкого Галатасарая, лидер «желто-красных» Мауро Икарди получил тяжелую травму. Речь идет о разрыве и повреждении мениска крестообразной связки колена.

В сообщении местного гранда говорится о том, что аргентинца ждет операция.

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«Во время МРТ-обследования у нашего футболиста Мауро Икарди был обнаружен разрыв и повреждение мениска передней крестообразной связки правого колена. Началась предоперационная реабилитация нашего игрока, которому предстоит операция», - сказано в пресс-релизе на сайте клуба.

Отметим, что Динамо сыграет с Галатасараем 21 января в седьмом из восьми туров основного этапа Лиги Европы. Икарди в текущей кампании больше не сыграет.

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