Один из лидеров Галатасарая не сыграет против Динамо
Один из соперников Динамо в Лиге Европы остался без одного из ключевых игроков.
Как сообщает пресс-служба турецкого Галатасарая, лидер «желто-красных» Мауро Икарди получил тяжелую травму. Речь идет о разрыве и повреждении мениска крестообразной связки колена.
В сообщении местного гранда говорится о том, что аргентинца ждет операция.
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«Во время МРТ-обследования у нашего футболиста Мауро Икарди был обнаружен разрыв и повреждение мениска передней крестообразной связки правого колена. Началась предоперационная реабилитация нашего игрока, которому предстоит операция», - сказано в пресс-релизе на сайте клуба.
Отметим, что Динамо сыграет с Галатасараем 21 января в седьмом из восьми туров основного этапа Лиги Европы. Икарди в текущей кампании больше не сыграет.
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