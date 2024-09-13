Молодой игрок НБА собирается завершить карьеру

Один из молодых игроков НБА всерьез задумался о завершении карьеры.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, форвард Хьюстона Эй Джей Гриффин рассматривает вариант с тем, чтобы уйти из баскетбола.

По информации источника, игрок и клуб готовятся к тому, что это все-таки случится. Причины данного решения Гриффина не сообщаются.

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Баскетболист был выбран под общим 16-м пиком на драфте НБА 2022 года командой Атланта Хоукс. Этим летом Атланта обменяла 22-летнего игрока в Хьюстон.

Отметим, что Эй Джей Гриффин - сын бывшего тренера Милуоки Эдриана Гриффина, который летом прошлого года возглавил "оленей". Однако он продержался на своей должности всего полгода - в январе 2024 года он был уволен.

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