НБА: Хьюстон одолел Мемфис, Юта без Михайлюка уступила Майами
В ночь на пятницу, 10 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 9 января
Кливленд – Торонто 132:126 (27:33, 34:28, 37:42, 34:23)
Кливленд: Гарлэнд (40 + 9 передач), Э. Мобли (21 + 11 подборов + 6 передач), Леверт (18), Аллен (18 + 15 подборов), Уэйд (5) – старт; Струс (12), Ньянг (8), Джером (8), Меррилл (2), Окоро (0).
Торонто: Барнс (24 + 10 подборов + 8 передач), Барретт (20), Пелтль (17 + 7 подборов + 6 передач), Дик (11), Куикли (10 + 7 передач) – старт; Буше (23 + 12 подборов), Шэд (15), Уолтер (4), Митчелл (2), Олиник (0).
Детройт – Голден Стэйт 104:107 (23:25, 24:32, 27:25, 30:25)
Детройт: Каннингем (32 + 8 передач), Бизли (21), Харрис (13), Томпсон (9), Дюрен (8 + 12 подборов) – старт; Холланд (11), Стюарт (4), Сассер (3), Фонтеккьо (3), Мур (0).
Голден Стэйт: Хилд (19), Карри (17 + 10 подборов + 6 передач), Джексон-Дэвис (14 + 10 подборов), Шредер (13 + 6 передач), Др. Грин (7) – старт; Сантос (13), Уотерс (11), Луни (8 + 8 подборов), Андерсон (4), Спенсер (1).
Орландо – Миннесота 89:104 (18:29, 21:23, 23:26, 27:26)
Орландо: Битадзе (15 + 8 подборов), Хьюстан (14), Колдуэлл-Поуп (13), Энтони (12), да Силва (6 + 9 подборов) – старт; Ховард (10 + 8 подборов), Картер (8), Айзек (4 + 7 подборов), Куин (3), Блэк (3), Джозеф (1).
Миннесота: Рэндл (23 + 10 подборов), Эдвардс (21 + 7 передач), Дивинченцо (12), Гобер (10 + 12 подборов), Макдэниэлс (7 + 8 подборов) – старт; Рид (16), Конли (9), Гарза (4), Александер-Уокер (2), Кларк (0), Майнотт (0), Миллер (0).
Мемфис – Хьюстон 115:119 (36:45, 27:23, 29:33, 23:18)
Мемфис: Морэнт (27), Джарен Джексон (21 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Бэйн (16), Иди (4), Уэллс (4) – старт; Альдама (12 + 9 подборов), Кеннард (11), Кларк (8), Хафф (8), Ларэвиа (4), Пиппен (0).
Хьюстон: Шенгюн (32 + 14 подборов), Грин (27), Ванвлит (22), Томпсон (10 + 7 подборов), Брукс (5) – старт; Тэйт (12), Уитмор (9), А. Холидэй (2), Адамс (0 + 9 подборов).
Даллас – Портленд 117:111 (20:28, 33:30, 28:31, 36:22)
Даллас: Вашингтон (23 + 14 подборов), Лайвли (21 + 15 подборов), Динуидди (17), Маршалл (11), Томпсон (3) – старт; Харди (25), Граймс (13), Гэффорд (2), Клебер (2), Проспер (0).
Портленд: Саймонс (22), Шарп (22 + 8 подборов), Камара (11), Авдия (9 + 8 подборов), Эйтон (6) – старт; Хендерсон (20), Клинган (11 + 11 подборов), Бэнтон (5), Мюррэй (5).
Юта – Майами 92:97 (27:20, 14:26, 29:22, 22:29)
Юта: Секстон (23), Маркканен (23), Кесслер (9 + 15 подборов), Коллиер (8 + 9 передач), Джузэнг (5) – старт; Миллс (9), Юбэнкс (6), Уильямс (5), Филиповски (4 + 11 подборов), Поттер (0).
Майами: Хирро (23 + 7 подборов), Хакес (20 + 7 подборов + 7 передач), Адебайо (15 + 7 подборов), Розир (9), Хайсмит (5) – старт; Йович (11), Уэйр (8 + 7 подборов), Беркс (6 + 7 подборов), Д. Робинсон (0).
Финикс – Атланта 123:115 (38:31, 30:41, 30:20, 25:23)
Финикс: Дюрант (23 + 7 передач), Букер (20 + 12 передач), Джонс (16), Данн (6 + 7 подборов), Пламли (2 + 10 подборов) – старт; Бил (25 + 7 подборов), Аллен (23), Окоги (4), Игодаро (4), Моррис (0).
Атланта: Янг (21 + 7 передач), Дэниэлс (13), Крейчи (12 + 6 передач), Капела (10 + 11 подборов), Рисаше (5) – старт; Богданович (17), Хантер (12), Родди (11), Оконгву (8 + 6 передач), Мэтьюз (6).
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