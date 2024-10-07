История на наших глазах: ЛеБрон и Бронни впервые сыграли вместе

Отец и сын на одной площадке в игре за одну команду.

Минувшей ночью прошел предсезонный матч НБА между Лейкерс и Финиксом.

В этой игре произошло историческое событие: в составе "озерников" на паркете одновременно оказались ЛеБрон Джеймс и его сын Бронни, которого организация выбрала на драфте 2024 года.

ЛеБрон начал встречу в старте, а Бронни присоединился к нему на старте второй четверти.

LeBron James. Bronny James.



The father-son duo share the court for the first time together! 👏 pic.twitter.com/93hC7k64gK — NBA (@NBA) October 7, 2024

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Но красивая история завершилась поражением Лос-Анджелеса 114:118.

"Король" провел на площадке 16 минут, за которые он набрал 19 очков, 5 подборов и 4 передачи при 4 потерях и 2 блок-шотах.

Бронни в свою очередь ушел с паркета без набранных очков (0/1 с игры, 0/1 с дальней дистанции), собрав 2 подбора и совершив 4 потери за 13 минут.

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