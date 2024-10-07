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НБА. Предсезонные матчи: ЛеБрон и Бронни не спасли Лейкерс, Милуоки без Янниса уступил Детройту

Представляем вашему вниманию результаты прошедших баскетбольных игр.
Сегодня, 08:18
Лейкерс - Финикс / Getty Images
Лейкерс - Финикс / Getty Images

В ночь на понедельник, 7 октября, состоялись четыре предсезонных матча НБА.

В первой игре Нью-Йорк добыл непростую победу над Шарлотт, после чего Торонто разгромил Вашингтон, Милуоки без Янниса Адетокумбо и Криса Миддлтона капитулировал перед Детройтом, а совместные 19 очков ЛеБрона и Бронни Джеймса не спасли Лейкерс от поражения Финиксу.

Шарлотт - Нью-Йорк 109:111 (35:29, 26:32, 29:26, 19:24)

Шарлотт: Болл (18 + 7 передач + 4 потери), Манн, (15), Миллер (15 + 5 подборов), Салон (11), Бриджес (10 + 6 подборов), Мицич (8 + 5 передач), Ричардс (8 + 9 подборов), Гибсон (7), Вашингтон (7), Грин (5), Диабате (5), Браун (4), Симпсон (2), Джайлс (1), Джонсон (0), Карри (0).

Нью-Йорк: МакБрайд (22), Шемет (16), Ачиува (15 + 5 подборов), Брансон (12), Колек (11), Пэйн (11 + 6 передач), Таунс (10), Ануноби (4 + 6 подборов), Симс (3 + 10 подборов), Топпин (2), Океке (1), Харт (0).

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Торонто - Вашингтон 125:98 (34:16, 22:22, 35:36, 34:24)

Торонто: Барретт (17), Буше (13 + 6 подборов), Беттл (10), Дик (10 + 5 передач), Олиник (10 + 5 подборов), Рэмзи (10), Шеад (10), Агбаджи (9), Картон (7), Пельтль (6 + 7 подборов), Роден (6), Карлсон (5 + 5 подборов), Митчелл (4 + 5 передач), Фернандо (4 + 7 подборов), Камка-Чомче (2), Могбо (2 + 5 подборов + 5 передач).

Вашингтон: Пул (16 + 6 передач), Сарр (15), Кулибали (10), Вукчевич (10), Бэгли (8), Дэвис (8), Джордж (8), Керрингтон (7), Батлер (3), Болдуин (3), Валанчюнас (3 + 6 подборов), Кузма (2 + 5 подборов), Гилл (0), Кисперт (0), Шампанье (0).

Детройт - Милуоки 120:87 (28:39, 32:19, 31:21, 29:8)

Детройт: Айви (22), Мур (14 + 8 подборов), Каннингем (13), Сассер (12 + 9 передач), Бизли (11), Холланд (10 + 6 подборов + 5 передач), Стюарт (9), Фонтеккио (9 + 5 подборов), Дюрен (8 + 9 подборов), Рид (4 + 5 подборов), Хардуэй (4), Дженкинс (2), Эвбуомван (2).

Милуоки: Портис (16), Лиллард (15), Лопес (8), Райт (8), Коннотон (7), Принс (5 + 5 подборов), Смит (5), Трент (5), Умуде (5), Грин (3), Роллинс (3), Джексон (2 + 7 подборов), Джонсон (2), Пасечникс (2), Бошам (1), Акинджо (0), Ливингстон (0), Роббинс (0).

Лейкерс - Финикс 114:118 (34:25, 35:32, 23:28, 22:33)

Лейкерс: ЛеБрон Джеймс (19 + 5 подборов), Дэвис (17 + 8 подборов), Расселл (14), Хачимура (13 + 8 подборов), Кристи (12), Худ-Шифино (9), Ривз (9 + 6 подборов + 7 передач), Кнехт (7), Винсент (6), Хейс (5 + 8 подборов), Реддиш (3), Кеслтон (0), Бронни Джеймс (0).

Финикс: Окоги (15 + 5 подборов), Букер (12), Гиллеспи (12 + 5 передач), Игодаро (12 + 5 передач), Бил (11), Ли (10), Данн (9), Джонс (9 + 6 передач), Аллен (7), Дюрант (6 + 5 подборов), Камински (5), Моррис (4), Пламли (4), О'Нил (0 + 5 подборов), Бриджес (0), Бол (0 + 6 подборов).

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