Дрэймонд Грин: Мы с Карри еще на закончили, мы идем за пятым титулом

Всю свою карьеру Дрэймонд Грин проводит в составе одной команды - Голден Стэйт Уорриорз.

Вместе с "воинами" он четыре раза становился чемпионом НБА. И в недавнем интервью 34-летний форвард признался, что он намерен стать пятикратным чемпионом по итогам предстоящего сезона.

"Я знаю, что я еще не закончил. Я знаю, что Стеф Карри еще не закончил. Так что это вовсе не вроде: "Окей, я чувствую, что нахожусь в конце карьеры". Нет. Мы можем сделать это д*рьмо еще раз", - приводит слова игрока BasketNews.

Напомним, что Голден Стэйт выиграл три чемпионских титула за четыре сезона в период с 2015 по 2018 год, после чего команда взяла четвертую "гайку" в 2022 году.

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Ранее новичок Миннесоты Джулиус Рэндл заявил, что он собирается стать чемпионом НБА в составе Тимбервулвз.

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