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Баскетбол

НБА: Индиана нанесла Бостону первое поражение в сезоне, Холмгрен победил Вембаньяму

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных игр.
Сегодня, 09:00
Бенедикт Матурин и Джейсон Тейтум / Getty Images
Бенедикт Матурин и Джейсон Тейтум / Getty Images

В ночь на четверг, 31 октября, на аренах Национальной баскетбольной ассоциации прошло сразу одиннадцать матчей.

Индиана в овертайме смогла нанести Бостону первое поражение в сезоне, а Бронни Джеймс набрал первые очки в лиге, но Кливленд при этом разгромил Лейкерс.

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Голден Стэйт вторую ночь подряд встречался с Новым Орлеаном без Стефа Карри. И в этот раз "воины" снова победили. Чет Холмгрен выиграл противостояние с Виктором Вембаньямой, принеся Оклахоме победу над Сан-Антонио.

Вашингтон - Атланта 133:120 (33:34, 24:31, 36:27, 40:28)

Вашингтон: Кулибали (27 + 9 подборов), Пул (24 + 9 передач + 5 потерь), Валанчюнас (22 + 8 подборов + 6 передач), Керрингтон (16 + 6 подборов + 6 передач), Кисперт (16), Джордж (11), Сарр (11 + 5 подборов + 4 блок-шота), Батлер (2), Бегли (2), Болдуин (2), Хилл (0), Дэвис (0).

Атланта: Янг (35 + 15 передач), Джонсон (21 + 17 подборов), Рисаше (17 + 6 подборов), Родди (17), Капела (12 + 5 подборов), Уоллес (8), Мэтьюс (6), Нэнс (2), Оконгву (2).

Индиана - Бостон 135:132 ОТ (35:31, 32:26, 33:29, 24:38, 11:8)

Индиана: Матурин (30 + 11 подборов), Сиакам (29 + 11 подборов + 5 передач), Топпин (18 + 7 подборов), Халибертон (17 + 6 подборов + 12 передач), Несмит (12 + 8 подборов), Джексон (10 + 5 подборов), МакКоннелл (10), Шеппард (7 + 6 подборов), Нембхард (2), Уокер (0).

Бостон: Тейтум (37 + 8 подборов + 4 перехвата), Браун (25 + 6 подборов + 5 передач), Уайт (23), Притчард (16), Корнет (8 + 9 подборов), Холидей (8), Хорфорд (8), Хаузер (5), Кета (2 + 9 подборов), Уолш (0), Тиллман (0).

Кливленд - Лейкерс 132:110 (42:23, 25:23, 32:31, 35:31)

Кливленд: Мобли (25 + 5 подборов), Митчелл (24 + 7 передач), Аллен (20 + 17 подборов), ЛеВерт (16 + 6 передач), Джером (14), Гарленд (12 + 10 передач), Уэйд (8), Ньянг (5), Томпсон (4), Мэррилл (3), Окоро (3), Тайсон (0).

Лейкерс: ЛеБрон Джеймс (26 + 6 подборов + 6 потерь), Дэвис (22 + 13 подборов), Кнехт (18), Расселл (10 + 5 передач), Хачимура (8 + 5 подборов), Ривз (7), Кристи (6), Хэйс (6), Винсент (5), Бронни Джеймс (2), Рэддиш (0).

Филадельфия - Детройт 95:105 (26:22, 19:32, 22:31, 28:20)

Филадельфия: Мэкси (31 + 7 передач), Убре (13 + 7 подборов), МакКейн (12), Драммонд (9 + 11 подборов), Ябуселе (8), Калеб Мартин (7 + 5 подборов), Кеньон Мартин (6), Гордон (3), Лаури (3), Каунсил (2), Адем (0).

Детройт: Айви (23), Каннингем (22 + 5 подборов + 7 передач + 5 потерь), Харрис (18 + 14 подборов), Хардуэй (16), Бизли (11), Стюарт (7 + 11 подборов), Холланд (6), Фонтеккио (2), Дюрен (0 + 6 подборов).

Шарлотт - Торонто 138:133 (30:16, 34:43, 39:37, 35:37)

Шарлотт: Манн (27), Мартин (25), Ричардс (24 + 14 подборов + 4 блок-шота), Болл (19 + 6 передач + 6 потерь), Уильямс (17 + 5 передач), Грин (9), Бриджес (7), Карри (7), Салон (3), Диабате (0).

Торонто: Барретт (31 + 8 передач), Дик (30), Пельтль (20 + 16 подборов), Буше (13), Митчелл (11 + 11 передач), Могбо (11), Агбаджи (10), Шеад (7 + 9 передач), Беттл (0), Фернандо (0).

Майами - Нью-Йорк 107:116 (32:26, 26:26, 22:35, 27:29)

Майами: Хирро (34 + 5 подборов + 7 передач), Розир (16 + 7 передач), Батлер (15), Адебайо (11), Йович (10 + 6 подборов), Хакес (8 + 8 подборов), Брайант (6), Робинсон (5), Смит (2).

Нью-Йорк: Таунс (44 + 13 подборов), Брансон (22 + 9 передач), Бриджес (17 + 6 передач), Ануноби (11), МакБрайд (10), Харт (10 + 14 подборов + 6 передач), Симс (2), Пейн (0 + 5 передач).

Мемфис - Бруклин 106:119 (29:34, 33:33, 28:24, 16:28)

Мемфис: Джексон (30), Морант (14 + 8 подборов + 11 передач), Иди (13), Кларк (13), Бейн (10 + 6 подборов), Уэллс (9), Пиппен (5), Хафф (4), Кончар (3), Ларавия (3 + 7 подборов + 5 передач), Альдама (2), Кавамура (0), Смарт (0).

Бруклин: Шредер (33 + 8 передач), Томас (19), Уильямс (17), Джонсон (14), Уилсон (12 + 7 подборов), Симмонс (8 + 5 подборов), Финни-Смит (7 + 5 подборов), Клауни (5), Джонсон (4 + 7 подборов), Мартин (0), Мартин (0), Милтон (0), Куй (0).

Чикаго - Орландо 102:99 (18:33, 34:29, 34:25, 16:12)

Чикаго: Уайт (21), Гидди (20 + 11 подборов + 5 передач), Вучевич (18 + 14 подборов + 5 передач), Досунму (12), ЛаВин (11 + 10 подборов), Уильямс (10 + 7 подборов), Филлипс (4), Саного (4), Терри (2), Крейг (0), Бузелис (0).

Орландо: Банкеро (31 + 7 подборов), Саггс (17 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Картер (14 + 7 подборов), Айзек (8 + 5 подборов), Колдуэл-Поуп (8), М. Вагнер (7 + 6 подборов), Ф. Вагнер (7), Блэк (4 + 6 передач), Ховард (3), Харрис (0).

Оклахома - Сан-Антонио 105:93 (26:19, 33:25, 23:26, 23:23)

Оклахома: Дорт (20 + 6 подборов), Холмгрен (19 + 5 подборов + 5 потерь), Гилджес-Александер (18 + 5 передач), Уильямс (12 + 7 подборов + 8 передач), Митчелл (12), Уоллес (9), Джо (6), Дьенг (5 + 5 подборов), Уиггинс (4), Джонс (0), Дукас (0), Карузо (0), Флагер (0).

Сан-Антонио: Барнс (18), Сохан (17 + 9 подборов), Бренем (15), Пол (14 + 5 подборов + 9 передач), Джонсон (9 + 7 подборов), Вембаньяма (6 + 8 подборов), Уэсли (5), Коллинз (3), Мамукелашвили (3 + 5 подборов), Шэмпени (3), Касл (0), Сиссоко (0).

Голден Стэйт - Новый Орлеан 104:89 (28:20, 20:24, 31:22, 25:23)

Голден Стэйт: Хилд (21), Куминга (16), Джексон-Дэвис (15 + 9 подборов), Подземски (13 + 8 подборов + 7 передач), Андерсон (10), Муди (8), Уотерс (3), Луни (2), Бикман (2), Пэйтон (0), Сантуш (0), Спенсер (0).

Новый Орлеан: Хокинс (23), Альварадо (16 + 5 подборов), Грин (14 + 6 передач + 5 блок-шотов), Ингрэм (14 + 5 подборов + 6 передач), Уильямсон (12 + 12 подборов), Робинсон (9 + 5 подборов), Кейн (7), Джемисон (2), Бостон (1), Тайс (0), Мисси (0).

Клипперс - Портленд 105:106 (26:24, 24:30, 35:28, 20:24)

Клипперс: Пауэлл (30 + 5 подборов), Харден (19 + 5 подборов + 10 передач + 5 потерь), Портер (10 + 6 подборов + 5 потерь), Джонс (9 + 8 подборов), Коффи (9), Джонс (7 + 5 подборов), Данн (6), Зубац (6 + 12 подборов), Батюм (5), Мэнн (4).

Портленд: Саймонс (25 + 6 передач), Эйтон (15 + 12 подборов), Хендерсон (14 + 6 подборов), Авдия (13 + 10 подборов), Камара (12), Грант (8), Руперт (7), Клингэн (7 + 6 подборов), Мюррей (5 + 8 подборов), Уокер (0). 

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