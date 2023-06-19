Дрэймонд Грин отказался от опции игрока и стал свободным агентом

Форвард Уорриорз Дрэймонд Грин отказался от опции игрока на 27,5 миллиона долларов за сезон-2023/24, сообщил его агент Рич Пол The Athletic.

Четырехкратный чемпион НБА станет неограниченно свободным агентом и выйдет на рынок.

Golden State Warriors four-time NBA champion Draymond Green is declining his $27.5 million player option for 2023-24 season and will enter unrestricted free agency, Klutch Sports CEO Rich Paul told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 19, 2023

"Мы продолжим переговоры с Голден Стэйт и изучим все варианты", - заявил агент баскетболиста.

В прошлом сезоне Грин набирал в среднем 8,5 очка, 7,2 подбора и 6,8 передачи за игру, а также 1,0 перехвата и 0,8 блок-шота.

И команда, и бывший лучший защитник года выразили заинтересованность в продлении контракта после вылета Голден Стэйт из плей-офф.

Организация готова подписать новое соглашение с Дрэймондом даже после того, как он ударил Джордана Пула во время предсезонной подготовки, что, по словам тренера ГСУ Стива Керра, повлияло на атмосферу в команде.

Напомним, что ранее организацию покинул многолетний генеральный менеджер Уорриорз Боб Майерс, выбравший Грина на драфте 2012 года. На его место был назначен экс-игрок "воинов" Майк Данливи-младший.