Украина назвала состав на женскую эстафету в Оберхофе

Командная гонка на четвертом этапе Кубка мира состоится в субботу.

В субботу, 10 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоится женская эстафета.

Свой состав на будущую командную гонку назвала сборная Украины, сообщает официальный сайт IBU.

Состав сборной Украины:

13-1. Кристина Дмитренко

13-2. Дарина Чалык

13-3. Юлия Джима

13-4. Елена Городна

Соревновательная программа этапа в Оберхофе продолжится в субботу мужской гонкой преследования, которая начнется в 13:00 по киевскому времени, после чего в 15:25 на старт эстафеты выйдут женские сборные.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

