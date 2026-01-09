iSport.ua
Русский Українська

Украина назвала состав на женскую эстафету в Оберхофе

Командная гонка на четвертом этапе Кубка мира состоится в субботу.
Сегодня, 19:12       Автор: Игорь Мищук
Украина определилась с составом на женскую эстафету / Getty Images
Украина определилась с составом на женскую эстафету / Getty Images

В субботу, 10 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоится женская эстафета.

Свой состав на будущую командную гонку назвала сборная Украины, сообщает официальный сайт IBU.

Читай также: Эльвира Эберг выиграла спринт в Оберхофе

Состав сборной Украины:

  • 13-1. Кристина Дмитренко
  • 13-2. Дарина Чалык
  • 13-3. Юлия Джима
  • 13-4. Елена Городна

Соревновательная программа этапа в Оберхофе продолжится в субботу мужской гонкой преследования, которая начнется в 13:00 по киевскому времени, после чего в 15:25 на старт эстафеты выйдут женские сборные.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оберхоф Юлия Джима Кубок мира по биатлону женская сборная Украины по биатлону Кристина Дмитренко

Статьи по теме

Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
Эльвира Эберг выиграла спринт в Оберхофе Эльвира Эберг выиграла спринт в Оберхофе
Григорчук третий раз возглавил Черноморец и пообещал вывести команду в УПЛ Григорчук третий раз возглавил Черноморец и пообещал вывести команду в УПЛ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии и 1/4 финала Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Украина20:58
Григорчук третий раз возглавил Черноморец и пообещал вывести команду в УПЛ
Другие страны20:30
Кубок африканских наций-2025: Сенегал стал первым полуфиналистом, Камерун будет противостоять Марокко
Другие20:22
Мандзий одержал победу на этапе Кубка наций по санному спорту
Биатлон19:45
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
Формула 119:42
ФИА проведет встречу с командами касательно спорных двигателей
Биатлон19:30
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
Биатлон19:12
Украина назвала состав на женскую эстафету в Оберхофе
Европа19:06
Манчестер Юнайтед нашел еще одно потенциальное усиление полузащиты
Бокс18:38
"Ему нужно время": Промоутер отреагировал на информацию о завершении карьеры Джошуа
Европа18:15
Реал надеется продлить контракт с Винисиусом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK