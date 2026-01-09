Украина назвала состав на женскую эстафету в Оберхофе
Командная гонка на четвертом этапе Кубка мира состоится в субботу.
В субботу, 10 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоится женская эстафета.
Свой состав на будущую командную гонку назвала сборная Украины, сообщает официальный сайт IBU.
Состав сборной Украины:
- 13-1. Кристина Дмитренко
- 13-2. Дарина Чалык
- 13-3. Юлия Джима
- 13-4. Елена Городна
Соревновательная программа этапа в Оберхофе продолжится в субботу мужской гонкой преследования, которая начнется в 13:00 по киевскому времени, после чего в 15:25 на старт эстафеты выйдут женские сборные.
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.
