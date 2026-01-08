iSport.ua
Эльвира Эберг выиграла спринт в Оберхофе

Только одна украинка попала в очки.
Сегодня, 17:19       Автор: Антон Федорцив
Эльвира Эберг / Getty Images
Эльвира Эберг / Getty Images

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг триумфовала на дистанции в 7,5 км. Она одолела спринт за 22:00,6 минуты.

На обоих огневых рубежах скандинавка закрыла все мишени. Эльвира Эберг уверенно опередила финку Суви Минккинен. Третьей стала французская биатлонистка Жюлия Симон. Они тоже обошлись без промахов.

Лучшей среди украинок стала Кристина Дмитренко. Она стреляла точно, но ходом проиграла победительнице почти две минуты и заняла 33-е место. Юлия Джима в дебютной в сезоне гонке финишировала на 82-й строчке.

Кубок мира. Оберхоф, Германия
Женщины, спринт

1. Эльвира Эберг (0+0) 22:00,6 минуты
2. Суви Минккинен (0+0) +21,1
3. Жюлия Симон (0+0) +23,6
...
33. Кристина Дмитренко (0+0) +1:53,8
59. Александра Меркушина (0+2) +2:26,5
60. Дарья Чалик (1+1) +2:27,6
78. Елена Городная (1+1) +3:23,1
82. Юлия Джима (0+1) +3:46,2

