iSport.ua
Русский Українська

Лидерка сборной Украины впервые в сезоне попала в заявку на Кубок мира

Юлия Джима восстановилась от травмы и сможет выступить в Оберхофе.
Сегодня, 15:25       Автор: Игорь Мищук
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на четвертый этап Кубка мира-2025/26 в немецком Оберхофе.

В заявку вернулась лидерка команды Юлия Джима, которая в конце октября сломала палец на руке, из-за чего была вынуждена пропустить три первых этапа в прошлом году.

Читай также: Украина определилась с составом мужской сборной на первый в 2026 году этап Кубка мира

Также в состав команды вернулась Елена Городна, которая из-за болезни не выступала после этапа в Эстерсунде.

Состав сборной Украины:

  • Юлия Джима
  • Кристина Дмитренко
  • Елена Городна
  • Александра Меркушина
  • Дарина Чалык

В то же время в заявку не попали Анастасия Меркушина и Лилия Стеблина, которые продолжат выступления в сезоне на Кубке IBU, сообщает Суспільне Спорт.

Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 8 по 11 января.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оберхоф Юлия Джима Кубок мира по биатлону женская сборная Украины по биатлону

Статьи по теме

Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
Украина определилась с составом мужской сборной на первый в 2026 году этап Кубка мира Украина определилась с составом мужской сборной на первый в 2026 году этап Кубка мира
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Ботн и Жанмонно лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Ботн и Жанмонно лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
Лидс оформил самую долгую беспроигрышную серию за 25 лет Лидс оформил самую долгую беспроигрышную серию за 25 лет

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Ман Сити против Челси, парижское дерби
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Свитолина стартует в сезоне парным матчем с Винус Вильямс
просмотров

Последние новости

Европа17:20
Лидс оформил самую долгую беспроигрышную серию за 25 лет
Футзал16:55
Экстра-лига по футзалу: ХИТ сокрушил Фурнитуру, ничья Любарта и Авалона, Киев Футзал в супер-матче обыграл Атлетик
Другие страны16:45
Кубок африканских наций-2025: Марокко сыграет с Танзанией, а ЮАР встретится с Камеруном в 1/8 финала
Европа16:29
Манчестер Юнайтед поделил очки с Лидсом
Европа15:48
Наполи обыграл в гостях Лацио в матче с тремя удалениями
Биатлон15:25
Лидерка сборной Украины впервые в сезоне попала в заявку на Кубок мира
Европа14:57
Моуриньо раскритиковал Судакова
Бокс14:48
Джошуа впервые отреагировал на трагическое ДТП, в котором погибли его тренеры
Теннис14:00
Ястремская начнет сезон в Австралии
Европа13:50
"Ценю матчи, когда не все идеально": Трубин отреагировал на победу Бенфики
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK