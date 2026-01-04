Лидерка сборной Украины впервые в сезоне попала в заявку на Кубок мира

Юлия Джима восстановилась от травмы и сможет выступить в Оберхофе.

Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на четвертый этап Кубка мира-2025/26 в немецком Оберхофе.

В заявку вернулась лидерка команды Юлия Джима, которая в конце октября сломала палец на руке, из-за чего была вынуждена пропустить три первых этапа в прошлом году.

Читай также: Украина определилась с составом мужской сборной на первый в 2026 году этап Кубка мира

Также в состав команды вернулась Елена Городна, которая из-за болезни не выступала после этапа в Эстерсунде.

Состав сборной Украины:

Юлия Джима

Кристина Дмитренко

Елена Городна

Александра Меркушина

Дарина Чалык

В то же время в заявку не попали Анастасия Меркушина и Лилия Стеблина, которые продолжат выступления в сезоне на Кубке IBU, сообщает Суспільне Спорт.

Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 8 по 11 января.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!