Лидерка сборной Украины впервые в сезоне попала в заявку на Кубок мира
Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на четвертый этап Кубка мира-2025/26 в немецком Оберхофе.
В заявку вернулась лидерка команды Юлия Джима, которая в конце октября сломала палец на руке, из-за чего была вынуждена пропустить три первых этапа в прошлом году.
Читай также: Украина определилась с составом мужской сборной на первый в 2026 году этап Кубка мира
Также в состав команды вернулась Елена Городна, которая из-за болезни не выступала после этапа в Эстерсунде.
Состав сборной Украины:
- Юлия Джима
- Кристина Дмитренко
- Елена Городна
- Александра Меркушина
- Дарина Чалык
В то же время в заявку не попали Анастасия Меркушина и Лилия Стеблина, которые продолжат выступления в сезоне на Кубке IBU, сообщает Суспільне Спорт.
Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 8 по 11 января.
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!