Украина определилась с составом мужской сборной на первый в 2026 году этап Кубка мира

Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на четвертый этап Кубка мира-2025/26 в Оберхофе.

Украину на соревнованиях будут представлять:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Богдан Борковский

Антон Дудченко

Денис Насыко

Богдан Цимбал

Как сообщает Biathlonnews, в то же время не успел восстановиться после болезни Тарас Лесюк и пропустит первые в 2026 году старты. Ожидается, что он вернется в состав уже на этапе в Рупольдинге.

Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 8 по 11 января, а в первый соревновательный день состоится мужской спринт.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

