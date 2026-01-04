iSport.ua
Украина определилась с составом мужской сборной на первый в 2026 году этап Кубка мира

Соревнования в Оберхофе начнутся спринтерской гонкой у мужчин.
Сегодня, 12:35       Автор: Игорь Мищук
Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на четвертый этап Кубка мира-2025/26 в Оберхофе.

Украину на соревнованиях будут представлять:

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Богдан Борковский
  • Антон Дудченко
  • Денис Насыко
  • Богдан Цимбал

Как сообщает Biathlonnews, в то же время не успел восстановиться после болезни Тарас Лесюк и пропустит первые в 2026 году старты. Ожидается, что он вернется в состав уже на этапе в Рупольдинге.

Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 8 по 11 января, а в первый соревновательный день состоится мужской спринт.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

