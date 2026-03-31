Игрок Челси намекнул на переход в Реал Мадрид

Хавбек Челси Энцо Фернандес может сменить команду, ранее в СМИ появлялась информация, что аргентинцу не нравится новый тренер лондонской команды.

Под руководством Энцо Марески ему нравилось играть больше, он одобрял игровую модель экс-наставника.

В интервью для As он заявил, что хоть и сосредоточен на Челси, но его мечта играть за Реал. Накануне, чемпион мира 2022 года, поделился информацией, что хотел бы жить в Мадриде, ведь он напоминает ему Буэнос-Айрес.

Также 25-летний игрок ранее отметил, что никаких переговоров он не ведёт с мадридской командой, никто из представителей "сливочной" команды не связывался с Фернандесом.

