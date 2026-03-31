iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игрок Челси намекнул на переход в Реал Мадрид

Недоволен новым тренером и смотрит в сторону Испании.
Сегодня, 13:38       Автор: Валентина Чорноштан
Энцо Фернандес / Getty Images
Хавбек Челси Энцо Фернандес может сменить команду, ранее в СМИ появлялась информация, что аргентинцу не нравится новый тренер лондонской команды.

Под руководством Энцо Марески ему нравилось играть больше, он одобрял игровую модель экс-наставника.

В интервью для As он заявил, что хоть и сосредоточен на Челси, но его мечта играть за Реал. Накануне, чемпион мира 2022 года, поделился информацией, что хотел бы жить в Мадриде, ведь он напоминает ему Буэнос-Айрес.

Также 25-летний игрок ранее отметил, что никаких переговоров он не ведёт с мадридской командой, никто из представителей "сливочной" команды не связывался с Фернандесом.

К слову, Арсенал и Тоттенхэм интересуются звездой Брюгге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Реал Мадрид энцо фернандес

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в товарищеском матче с Албанией
просмотров
Футбол сегодня: товарищеский матч сборной Украины и второй раунд отбора на ЧМ-2026
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 24-го тура
просмотров
NaVi вышли в финал BLAST Open Spring 2026
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

ЧМ-202616:30
Отборочный турнир ЧМ-2026: Босния сыграет с Италией, Швеция - с Польшей, Косово - с Турцией, а Чехия - с Данией
Украина16:15
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в товарищеском матче с Албанией
НХЛ14:53
Капитан Питтсбурга вышел на 3-е место в истории НХЛ по играм с 2+ очками
Украина14:26
Батагов избежал операции после травмы колена
Бокс13:54
"Поездки и тусовки это лишние": Бриедис - о подготовке Усика к Египту
Европа13:38
Игрок Челси намекнул на переход в Реал Мадрид
НБА13:20
Лидер Сперс выдал один из самых быстрых дабл-даблов в истории
Европа12:53
Шлоттербек станет самым высокооплачиваемым игроком Боруссии
Европа12:28
Арсенал и Тоттенхэм интересуются звездой Брюгге
Теннис11:47
Эр-Рияд прощается с итоговым турниром WTA
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK