Арсенал и Тоттенхэм интересуются звездой Брюгге

Форвард Брюгге Николо Трезольди может сменить клуб этим летом, им интересуются дортмундская Боруссия и Байер.

Помимо клубов из чемпионата Германии, интерес проявляет и представитель АПЛ - Арсенал, который уже отправил запрос по поводу трансфера, однако на этом этапе стороны не ведут переговоры.

Также 21-летним нападающим интересуется Тоттенхэм, однако из-за их положения в таблице чемпионата Англии и риска вылета в Чемпионшип трансфер остается под вопросом.

Отмечается, что заинтересованным командам переход Трезольди обойдется в 25-30 миллионов евро.

🚨🆕 Borussia Dortmund and Bayer 04 Leverkusen are closely monitoring 21 y/o striker Nicolò #Tresoldi.



Arsenal have made an enquiry about Tresoldi, but nothing further has developed at this stage and there are currently no advanced talks. Tottenham are monitoring the situation.… pic.twitter.com/V7MVBU8bFh — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 30, 2026

К слову, Арсенал потерял ключевого вингера перед игрой в Кубке Англии.

