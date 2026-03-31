Арсенал и Тоттенхэм интересуются звездой Брюгге

Трезольди в центре трансферного внимания.
Сегодня, 12:28       Автор: Валентина Чорноштан
Николо Трезольди / Getty Images

Форвард Брюгге Николо Трезольди может сменить клуб этим летом, им интересуются дортмундская Боруссия и Байер.

Помимо клубов из чемпионата Германии, интерес проявляет и представитель АПЛ - Арсенал, который уже отправил запрос по поводу трансфера, однако на этом этапе стороны не ведут переговоры.

Также 21-летним нападающим интересуется Тоттенхэм, однако из-за их положения в таблице чемпионата Англии и риска вылета в Чемпионшип трансфер остается под вопросом.

Отмечается, что заинтересованным командам переход Трезольди обойдется в 25-30 миллионов евро.

К слову, Арсенал потерял ключевого вингера перед игрой в Кубке Англии.

Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа
