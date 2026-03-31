Арсенал и Тоттенхэм интересуются звездой Брюгге
Форвард Брюгге Николо Трезольди может сменить клуб этим летом, им интересуются дортмундская Боруссия и Байер.
Помимо клубов из чемпионата Германии, интерес проявляет и представитель АПЛ - Арсенал, который уже отправил запрос по поводу трансфера, однако на этом этапе стороны не ведут переговоры.
Также 21-летним нападающим интересуется Тоттенхэм, однако из-за их положения в таблице чемпионата Англии и риска вылета в Чемпионшип трансфер остается под вопросом.
Отмечается, что заинтересованным командам переход Трезольди обойдется в 25-30 миллионов евро.
🚨🆕 Borussia Dortmund and Bayer 04 Leverkusen are closely monitoring 21 y/o striker Nicolò #Tresoldi.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 30, 2026
Arsenal have made an enquiry about Tresoldi, but nothing further has developed at this stage and there are currently no advanced talks. Tottenham are monitoring the situation.… pic.twitter.com/V7MVBU8bFh
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!