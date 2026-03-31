Арсенал потерял ключевого вингера перед игрой в Кубке Англии

Во время международной паузы в игре сборной Англии против Уругвая команда "трех львов" потеряла 8 игроков, среди которых 4 футболиста Арсенала.

Один из ключевых игроков Арсенала, Нони Мадуэке, не поможет команде в матче против Саутгемптона в рамках четвертьфинала Кубка Англии.

Также он может пропустить первую игру со Спортингом в 1/4 финала Лиги чемпионов. Отмечается, что травма Мадуэке не носит серьёзного характера, однако для недопущения ухудшения состояния было принято решение, чтобы вингер пропустил ближайшие матчи, пишет The Athletic.

Другие игроки Арсенала, получившие повреждения - Деклан Райс, Букайо Сака и Мартин Субименди, сейчас находятся под вопросом относительно выхода на поле в матче Кубка Англии.

