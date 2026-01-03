Удар для сборной США по хоккею. Ключевой игрок получил травму

Защитник Флориды Сет Джонс получил травму в матче против Рейнджерс.

Он завершил игру в первом периоде из-за повреждения верхней части тела. Теперь его участие на Олимпиаде 2026 в составе сборной США под вопросом.

Отметим, что этот матч стал для Джонса 900-м в карьере в НХЛ.

В этом сезоне Джонс набрал 24 очка (6+18). Посмотреть обзор матча Флорида - Рейнджерс можно на нашем сайте.

