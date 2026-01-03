iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Удар для сборной США по хоккею. Ключевой игрок получил травму

Сет Джонс получил повреждения.
Сегодня, 11:25       Автор: Валентина Чорноштан
Сет Джонс / Getty Images
Сет Джонс / Getty Images

Защитник Флориды Сет Джонс получил травму в матче против Рейнджерс.

Он завершил игру в первом периоде из-за повреждения верхней части тела. Теперь его участие на Олимпиаде 2026 в составе сборной США под вопросом.

Читай также: Братья Ткачуки и два из трех Хьюзов попали в заявку США на Олимпиаду-2026

Отметим, что этот матч стал для Джонса 900-м в карьере в НХЛ.

В этом сезоне Джонс набрал 24 очка (6+18). Посмотреть обзор матча Флорида - Рейнджерс можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорида Пантерс

Статьи по теме

НХЛ. Флорида победила на выезде и вышла в финал Кубка Стэнли НХЛ. Флорида победила на выезде и вышла в финал Кубка Стэнли
НХЛ, плей-офф: Флорида вновь победила, Даллас разбил Колорадо НХЛ, плей-офф: Флорида вновь победила, Даллас разбил Колорадо
НХЛ: Флорида одолела Даллас, Рейнджерс одержали победу над Оттавой НХЛ: Флорида одолела Даллас, Рейнджерс одержали победу над Оттавой
Плей-офф НХЛ: Флорида и Каролина в шаге от побед в сериях Плей-офф НХЛ: Флорида и Каролина в шаге от побед в сериях

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Довбик против Аталанты, а Зинченко даст бой Астон Вилле
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

НБА12:16
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
Формула 111:50
Феттель дал Хэмилтону совет для успеха в Феррари
НХЛ11:25
Удар для сборной США по хоккею. Ключевой игрок получил травму
Европа10:50
Атлетико договорился о трансфере форварда до Ромы
Бокс10:26
Украинский тренер рассказал о работе с Энтони Джошуа
Теннис09:56
Стала известна сетка турнира WTA 250 в Окленде
НХЛ09:30
НХЛ: Вегас уступил Сент-Луису, Рейнджерс выиграл Флориду
НБА09:15
НБА: Оклахома разгромила Голден Стейт, Лейкерс обыграл Мемфис
Европа08:42
Гвардиола ответил на слухи об уходе из Манчестер Сити
Европа08:25
Родриго может покинуть Реал уже этой зимой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK