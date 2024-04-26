Плей-офф НХЛ: Флорида и Каролина в шаге от побед в сериях
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей плей-офф НХЛ.
В рамках плей-офф НХЛ в ночь с 25 на 26 апреля состоялось 2 матча.
Флорида Пантерс и Каролина Харрикейнс победили Тампу-Бэй Лайтниннг и Нью-Йорк Айлендерс соответственно, приблизившись к проходу в следующий раунд.
Тампа-Бэй - Флорида 3:5 (счет в серии - 3:0)
Голы: Стемкос, 20, Мотт, 22, Пол, 54 - Ткачак, 11, 59, Райнхарт, 29, Монтур, 36, Лоренц, 49
Айлендерс - Каролина 2:3 (счет в серии - 3:0)
Голы: Энгваль, 22, Нелсон, 37 - Бернс, 4, Орлов, 10, Ахо, 17
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!