НХЛ: Вегас уступил Сент-Луису, Рейнджерс выиграл Флориду

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:30
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на субботу, 3 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись всего четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 3 января

Флорида – Рейнджерс 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

0:1 – 15 Зибанежад (Панарин, Лафреньер)
0:2 – 16 Панарин (Лафреньер, Зибанежад)
0:3 – 21 Зибанежад (Трочек, Лафреньер)
1:3 – 42 Райнхарт (Маршанд, Беннетт)
1:4 – 52 Панарин (Зибанежад, Трочек)
1:5 – 58 Зибанежад 

Сент-Луис – Вегас – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

0:1 – 10 Колесар (Корчак, Сиссонс)
1:1 – 10 Торопченко (Сундквист, Жозеф)
2:1 – 25 Фолк (Такер, Бучневич)
3:1 – 26 Сундквист (Жозеф, Торопченко)
3:2 – 29 Стоун (Хауден)
3:3 – 48 Дорофеев (Боумэн)
4:3 – 58 Шенн (Бучневич, Снаггеруд)

Ванкувер – Сиэтл – 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

0:1 – 17 Флери (Какко, Олексяк)
0:2 – 28 Стивенсон (Макканн, Эберле)
1:2 – 33 Шервуд (Вилландер, Дебраск)
1:3 – 38 Майерс (Мелансон, Уинтертон)
2:3 – 39 Дебраск (Петтерссон, Босер)
3:3 – 46 Карлссон (Дебраск, Гронек)

Анахайм – Миннесота – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

0:1 – 5 Капризов (К. Хьюз, Эрикссон Эк)
0:2 – 28 Юров (К. Хьюз, Тренин)
1:2 – 33 Сеннеке (Мактавиш)
1:3 – 34 Тренин (Эрикссон Эк, К. Хьюз)
1:4 – 43 Юров (Зукарелло-Асен, К. Хьюз)
1:5 – 55 Штурм (Брудин, Фолиньо)
2:5 – 57 Терри (Гранлунд)

