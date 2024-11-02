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НХЛ: Флорида одолела Даллас, Рейнджерс одержали победу над Оттавой

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:58
Флорида обыграла Даллас / Getty Images
Флорида обыграла Даллас / Getty Images

В ночь на субботу, 2 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 1 ноября

Даллас – Флорида – 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Родригес (Барков, Экблад), 0:2 – 7 Барков (Родригес, Райнхарт), 1:2 – 10 Сегин (Дюшен, Любушкин), 1:3 – 15 Лунделль (Беннетт, Экблад), 2:3 – 21 Линделль (Дюшен, Робертсон), 2:4 – 26 Райнхарт (Экблад, Барков), 2:5 – 42 Самоскевич (Миккола, Грир), 2:6 – 50 Райнхарт (Форслинг, Барков), 3:6 – 55 Бурк (Любушкин, Стил), 4:6 – 59 Бенн (Линделль, Станковен)

Баффало – Айлендерс – 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 9 Козенс (Далин, Цукер), 1:1 – 9 Хорват (Ли), 1:2 – 25 Цыплаков, 1:3 – 32 Палмиери (Хольмстрем, Цыплаков), 2:3 – 45 Цукер (Байрэм, Томпсон), 2:4 – 48 Пажо (Ли, Хорват), 3:4 – 59 Пауэр (Байрэм, Маклауд)

Коламбус – Виннипег – 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 5 Элерс (Миллер), 1:1 – 11 Курали (ван Римсдайк), 1:2 – 15 Элерс, 1:3 – 22 Эпплтон (Лаури, Пионк), 2:3 – 36 Монахан (Марченко, Веренски), 2:4 – 38 Элерс, 2:5 – 51 Моррисси (Элерс, Шайфли), 2:6 – 54 Виларди (Моррисси, Коннор)

Рейнджерс – Оттава – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Панарин (Лафреньер), 2:0 – 42 Лафреньер (Смит, Хитил), 2:1 – 52 Годетт (Шабо, Ткачак)

Миннесота – Тампа-Бэй – 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)

Шайбы: 0:1 – 19 Пойнт (Хэйгл, Хедман), 1:1 – 21 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов), 2:1 – 42 Фэйбер (Лауко, Миддлтон), 2:2 – 46 Генцел (Кучеров, Хедман), 3:2 – 54 Капризов (Зукарелло-Асен, Росси), 4:2 – 57 Болди, 4:3 – 57 Пол (Чернак, Макдона), 5:3 – 59 Капризов (Годро)

Калгари – Нью-Джерси – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 54 Колман (Андерссон, Баль), 2:0 – 54 Юбердо (Владарж, Манта), 3:0 – 56 Колман

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