НХЛ: Каролина обыграла Монреаль, Рейнджерс одолели Айлендерс, победы Вегаса и Флориды
В ночь на среду, 7 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 6 октября
Детройт – Оттава – 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Штюцле (Грейг, Батерсон), 1:1 – 3 Дебринкет (Мазур, Дэниэлсон), 2:1 – 13 Ларкин (Дебринкет, Арвидссон), 3:1 – 22 Арвидссон (Рэймонд, Ларкин), 4:1 – 24 Фолк (Рэймонд, Валлиндер), 4:2 – 26 Батерсон (Якемчук, Эклунд), 4:3 – 50 Эклунд (Штюцле, Зеттерлунд), 5:3 – 59 Дебринкет (Фолк, Рэймонд)
Монреаль – Каролина – 4:6 (3:2, 0:2, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 2 Холл (Блэйк), 1:1 – 3 Болдук (Тексье, Дано), 2:1 – 4 Сузуки (Хатсон, Крайдер), 2:2 – 9 Робинсон (Янковски, Чэтфилд), 3:2 – 12 Болдук (Тексье, Ньюхук), 3:3 – 23 Ахо (Гостисбеер, Элерс), 3:4 – 33 Янковски (Робинсон), 3:5 – 52 Холл (Ахо, Слэвин), 4:5 – 56 Слафковски (Сузуки, Крайдер), 4:6 – 58 Свечников (Слэвин, Ахо)
Нью-Джерси – Юта – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Келлер (Кули, Сергачев), 1:1 – 12 Евангелиста (Братт, Джек Хьюз), 1:2 – 21 Уигар (Сергачев, Ли), 2:2 – 26 Евангелиста (Майер), 2:3 – 32 Шмалц (Сергачев, Гюнтер), 2:4 – 39 Крауз (Шмалц, Хэйтон), 3:4 – 49 Боквист (Чисхольм, Хэмилтон), 3:5 – 56 Трочек (Келлер, Шмалц)
Торонто – Нэшвилл – 5:4 (0:2, 3:2, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 7 Стэмкос (Йоси, Вуд), 0:2 – 9 Хегландер (Форсберг, Вилсби), 0:3 – 23 Хегландер (Бурк, Форсберг), 1:3 – 24 Таварес (Столарц, Маккенна), 2:3 – 27 В. Нюландер (Марченко, Мэттьюс), 2:4 – 33 Стэмкос (Шей, О′Райлли), 3:4 – 34 Маккенна (Рословик, Мэттьюс), 4:4 – 48 Рословик (В. Нюландер, Мэттьюс), 5:4 – 64 Мэттьюс (В. Нюландер)
Баффало – Миннесота – 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 33 Юров (Колман, Сперджен), 0:2 – 35 Шабанов (МакКэррон, К. Хьюз), 1:2 – 43 Эстлунд (Далин, Пауэр), 2:2 – 49 Томпсон (Кребс), 3:2 – 64 Пауэр (Томпсон, Кулих)
Рейнджерс – Айлендерс – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 6 Бьоркстранн (Дурзи, Лафреньер), 2:0 – 21 Лафреньер (Гавриков, Зибанежад), 2:1 – 22 Хорват (Шенн, Маччелли), 2:2 – 24 Ричи (Шенн), 3:2 – 37 Бьоркстранн (Кайлле, Перро), 4:2 – 58 Лафреньер (Зибанежад, Миллер), 5:2 – 58 Лафреньер (Гавриков, Фокс)
Чикаго – Сент-Луис – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 15 Мактавиш (Макмайкл), 1:1 – 25 Ринзель (Лардис, Назар), 2:1 – 27 Фрондель (Терявяйнен, Левшунов), 3:1 – 58 Смит, 3:2 – 59 Макмайкл (Бучневич, Броберг), 4:2 – 59 Назар (Фрондель, Бертуцци)
Сиэтл – Вегас – 2:6 (0:2, 0:3, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 13 Олофссон (Гертл, Андерссон), 0:2 – 15 Гертл (Айкел, Стоун), 0:3 – 21 Стоун (Айкел), 0:4 – 33 Олофссон (Коннелли, Гертл), 0:5 – 39 Айкел, 1:5 – 44 Райт (Флери, Какко), 1:6 – 49 Гертл (Айкел, Барбашев), 2:6 – 55 Макканн (Какко, Эберле)
Лос-Анджелес – Флорида – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 19 Лаферрье (Хаула), 1:1 – 23 Джонс (Эллер), 1:2 – 51 Мэттью Ткачак (Беннетт)
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