iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ. Флорида победила на выезде и вышла в финал Кубка Стэнли

Каролина не сумела продлить серию.
Сегодня, 07:13       Автор: Василий Войтюк
Флорида / Getty Images
Флорида / Getty Images

В рамках плей-офф Национальной хоккейной Лиги состоялся последний матч финала Восточной конференции.

Каролина на родном льду принимала Флориду и обязана была побеждать, поскольку счет в серии уже был 1:3 в пользу соперника. 

И после первого периода у хозяев дела шли очень хорошо - они забили две безответные шайбы. Но уже во втором периоде Флорида ответила тремя точными бросками и вышла вперед.

В финальном периоде счет стал 3:3, но концовку лучше провела Флорида, которая забросила две шайбы и выиграла не только матч, но и серию целиком.

Каролина - Флорида 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Шайбы:

  • 1:0 - Ахо, 5
  • 2:0 - Ахо (Джарвис), 19
  • 2:1 - Ткачук (Екблад, Джонс), 28
  • 2:2 - Родригес (Беннет, Ткачук), 28
  • 2:3 - Лунделл (Маршан), 32
  • 3:3 - Джарвис (Свечников, Гостисбер), 49
  • 3:4 - Верхейге (Барков, Райнгарт), 53
  • 3:5 - Беннет (Барков, Райнгарт), 60

Счет в серии: 1:4

Напомним, что совсем скоро определится и второй участник финала Кубка Стэнли. На ISPORT можно ознакомиться с результатами и расписанием матчей плей-офф НХЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорида Пантерс

Статьи по теме

НХЛ, плей-офф: Флорида вновь победила, Даллас разбил Колорадо НХЛ, плей-офф: Флорида вновь победила, Даллас разбил Колорадо
НХЛ: Флорида одолела Даллас, Рейнджерс одержали победу над Оттавой НХЛ: Флорида одолела Даллас, Рейнджерс одержали победу над Оттавой
Плей-офф НХЛ: Флорида и Каролина в шаге от побед в сериях Плей-офф НХЛ: Флорида и Каролина в шаге от побед в сериях
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба

Видео

Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций
Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи за УПЛ и важнейшее противостояние для Шахтера
просмотров
Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Лига конференций11:45
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба
Европа11:25
Реал пытается с помощью Алонсо выиграть гонку за Виртца
Бокс11:05
Кроуфорд заявил, что станет лучшим в истории, если побьет Канело
Европа10:30
Бавария подписала защитника сборной Германии
Лига конференций10:29
Палмер сообщил, что был рад пропустить групповой этап Лиги конференций из-за...Казахстана
Бокс10:07
Украинский боксер: Половина моих проигранных боев - договорняки
Лига конференций09:54
Челси отметил Мудрика маленьким фото на чемпионской картинке в соцсетях
Лига конференций09:25
УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги конференций
Европа09:13
Бывший игрок МЮ возглавил Хаддерсфилд - это его первая тренерская работа
Теннис08:55
Калинина проведет матч второго раунда Ролан Гаррос, она фаворитка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK