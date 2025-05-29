НХЛ. Флорида победила на выезде и вышла в финал Кубка Стэнли

В рамках плей-офф Национальной хоккейной Лиги состоялся последний матч финала Восточной конференции.

Каролина на родном льду принимала Флориду и обязана была побеждать, поскольку счет в серии уже был 1:3 в пользу соперника.

И после первого периода у хозяев дела шли очень хорошо - они забили две безответные шайбы. Но уже во втором периоде Флорида ответила тремя точными бросками и вышла вперед.

В финальном периоде счет стал 3:3, но концовку лучше провела Флорида, которая забросила две шайбы и выиграла не только матч, но и серию целиком.

Каролина - Флорида 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Шайбы:

1:0 - Ахо, 5

2:0 - Ахо (Джарвис), 19

2:1 - Ткачук (Екблад, Джонс), 28

2:2 - Родригес (Беннет, Ткачук), 28

2:3 - Лунделл (Маршан), 32

3:3 - Джарвис (Свечников, Гостисбер), 49

3:4 - Верхейге (Барков, Райнгарт), 53

3:5 - Беннет (Барков, Райнгарт), 60

Счет в серии: 1:4

Напомним, что совсем скоро определится и второй участник финала Кубка Стэнли. На ISPORT можно ознакомиться с результатами и расписанием матчей плей-офф НХЛ.

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