Форвард Боруссии хочет перейти в один из семи европейских грандов

Серу Гирасси выбрал только несколько конкретных команд.

Нападающий Боруссии Серу Гирасси готов продолжить карьеру в другом клубе, пишет Sky Sport Deutschland.

Однако при этом 29-летний гвинеец хочет перейти в один из семи конкретных клубов.

Как пишет издание, следующим летом Гирасси будет доступен за 50 млн евро, однако только для семи европейских команд.

Барселона, Реал, Манчестер Юнайтед и Сити, Арсенал, Ливерпуль и Челси входят в число клубов, за которые готов играть Гирасси.

Напомним, что прошлым летом форвард отклонил предложение из Саудовской Аравии на 20 млн евро.

В текущем сезоне Серу Гирасси провел десять матчей, отличившись пятью голами.

Ранее также сообщалось, что лидер Ноттингема стал целью для ряда клубов.

