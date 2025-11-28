iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Форвард Боруссии хочет перейти в один из семи европейских грандов

Серу Гирасси выбрал только несколько конкретных команд.
Вчера, 19:50       Автор: Андрей Безуглый
Серу Гирасси / Getty Images
Серу Гирасси / Getty Images

Нападающий Боруссии Серу Гирасси готов продолжить карьеру в другом клубе, пишет Sky Sport Deutschland.

Однако при этом 29-летний гвинеец хочет перейти в один из семи конкретных клубов.

Как пишет издание, следующим летом Гирасси будет доступен за 50 млн евро, однако только для семи европейских команд.

Барселона, Реал, Манчестер Юнайтед и Сити, Арсенал, Ливерпуль и Челси входят в число клубов, за которые готов играть Гирасси.

Напомним, что прошлым летом форвард отклонил предложение из Саудовской Аравии на 20 млн евро.

В текущем сезоне Серу Гирасси провел десять матчей, отличившись пятью голами.

Ранее также сообщалось, что лидер Ноттингема стал целью для ряда клубов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серу Гирасси

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед прицелился в форварда Боруссии Манчестер Юнайтед прицелился в форварда Боруссии
Флик положил глаз на бомбардира из Бундеслиги Флик положил глаз на бомбардира из Бундеслиги
Лидер Боруссии Дортмунд установил клубный рекорд Лидер Боруссии Дортмунд установил клубный рекорд
ПСЖ нацелился на лучшего бомбардира Лиги чемпионов ПСЖ нацелился на лучшего бомбардира Лиги чемпионов

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира
НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK