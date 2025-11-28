iSport.ua
Английские гранды открыли охоту на лидера Ноттингема

Эллиот Андерсон о4азался в центре внимания.
Вчера, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Эллиот Андерсон / Getty Images
Эллиот Андерсон / Getty Images

Полузащитник Ноттингема Эллиот Андерсон стал целью для английских грандов, пишет Daily Mail.

Ранее уже стало известно, что 23-лет6ий англичанин является одной из основных целей Манчестер Юнайтед. Теперь же к гонке присоединились Манчестер Сити и Ливерпуль.

Гвардиола попросил руководство "горожан" подписать Андерсона как можно скорее. Их скауты уже несколько матчей подряд наблюдают за игроков.

Ноттингем в курсе ситуации и уже имеет план. Зимой клуб намерен отклонить любые предложения по хавбеку и рассмотреть продажу игрока только перед ЧМ.

Клуб попробует запросить более 100 млн фунтов, однако предполагаемая цена на Андерсона составит не менее 80 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что сын бразильской звезды готовится к европейской карьере.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


