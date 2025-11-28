Английские гранды открыли охоту на лидера Ноттингема

Полузащитник Ноттингема Эллиот Андерсон стал целью для английских грандов, пишет Daily Mail.

Ранее уже стало известно, что 23-лет6ий англичанин является одной из основных целей Манчестер Юнайтед. Теперь же к гонке присоединились Манчестер Сити и Ливерпуль.

Гвардиола попросил руководство "горожан" подписать Андерсона как можно скорее. Их скауты уже несколько матчей подряд наблюдают за игроков.

Ноттингем в курсе ситуации и уже имеет план. Зимой клуб намерен отклонить любые предложения по хавбеку и рассмотреть продажу игрока только перед ЧМ.

Клуб попробует запросить более 100 млн фунтов, однако предполагаемая цена на Андерсона составит не менее 80 млн фунтов.

