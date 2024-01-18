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Форварду Манчестер Юнайтед потребуется операция на бедре

В ближайшее время Антони Марсьяля в заявке "красных дьяволов" ждать не стоит.
Сегодня, 18:35
Антони Марсьяль / Getty Images
Антони Марсьяль / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль испытывает проблемы с бедром, которые вынуждают его лечь на операционный стол.

Об этом заявил агент футболиста Филипп Ламболи, сообщает Manchester Evening News. Таким образом, 28-летний француз не сможет сменить команду по ходу зимнего трансферного окна.

Марсьяль пропустил последние семь матчей манкунианцев из-за болезни. Он успел выздороветь и вернуться к тренировкам, однако теперь он снова не сможет помочь своей команде.

К тому же, Ламболи опроверг информацию, которая недавно появилась в Сети. В ней сообщалось, что главный тренер МЮ Эрик тен Хаг отстранил Марсьяля от всей группы игроков из-за проблем с физической формой.

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Напомним, что будущим летом подойдет к концу срок действия контракта Антони Марсьяля и Манчестер Юнайтед не имеет никакого желания продлевать его.

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Форварду Манчестер Юнайтед потребуется операция на бедре
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