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Манчестер Юнайтед нанимал полсотни юристов, чтобы оформить сделку с Рэтклиффом

Руководство "красных дьяволов" очень скрупулезно подошло к вопросу о продаже части акций клуба.
Сегодня, 15:34
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Манчестер Юнайтед заплатил 56 юристам за работу над сделкой, согласно которой INEOS купит миноритарную долю в клубе, сообщает The Athletic.

Стоимость консультаций юридической фирмы будет оплачена клубом, а не семьей Глейзеров, владеющей манкунианцами. При этом они оплатят счета за личные консультации, которые получили в процессе стратегического анализа.

INEOS, нефтехимическая фирма, принадлежащая британскому миллиардеру сэру Джиму Рэтклиффу, согласилась приобрести 25% МЮ примерно за 1,3 миллиарда фунтов после почти годичных переговоров.

Сделка не будет официально завершена до тех пор, пока она не будет ратифицирована Английской Премьер-лигой. Недавно Рэтклифф заявил, что надеется на ратификацию сделки в начале февраля.

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Отмечается, что компания Latham & Watkins LLP, которая занималась данной сделкой, ранее консультировала TeamViewer по поводу спонсорского соглашения с клубом перед сезоном-2021/22.

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