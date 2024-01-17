iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бенфика арендовала защитника Манчестер Юнайтед

Альваро Фернандес может закрепиться в Португалии.
Сегодня, 11:30
Альваро Фернандес / ФК Бенфика
Альваро Фернандес / ФК Бенфика

Португальская Бенфика объявила о подписании левого защитника Альваро Фернандеса из Манчестер Юнайтед.

Стороны заключили соглашение об аренде испанского игрока до конца сезона с правом выкупа. 

Читай также: Манчестер Юнайтед летом может подписать одноклубника Миколенко

Опция выкупа автоматически активируется, если Фернандес проведет более 50% матчей в качестве футболиста стартового состава.

Отмечается, что Манчестер Юнайтед будет иметь первоочередное право обратного выкупа защитника. Также клуб получит определенный процент от его последующей продажи.

Первую часть сезона 20-летний защитник провел на правах аренды за Гранаду. На его счету 14 матчей без результативных действий. 

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед начал переговоры о покупке нового форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Бенфика Лиссабон

Статьи по теме

МЮ начал переговоры о покупке нового форварда МЮ начал переговоры о покупке нового форварда
В Бенфике опровергли информацию о переговорах с МЮ по Невешу В Бенфике опровергли информацию о переговорах с МЮ по Невешу
Расходы на заключение сделки между МЮ и INEOS будут оплачены из бюджета клуба Расходы на заключение сделки между МЮ и INEOS будут оплачены из бюджета клуба
Клубы Эредивизи, Ла Лиги и МЛС заинтересованы в подписании вингера МЮ Клубы Эредивизи, Ла Лиги и МЛС заинтересованы в подписании вингера МЮ
Помочь журналистам

Видео

Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол
Игрок Ботафого - лауреат премии Пушкаша за самый красивый гол

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Бокс14:33
Нельсон сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну
Европа14:28
Ньюкасл следит за ситуацией вокруг Эдерсона
Европа14:13
Сравнил в Куртуа: тренер вратарей Реала назвал козырь Лунина
Европа13:57
Джанго освобожденный: форвард Брентфорда забавно отреагировал на завершение дисквалификации
Европа13:50
Хаби Алонсо привлекал украинца к тренировкам Байера
Украина13:31
УХЛ: Днепр встретится с Кременчугом
НБА13:25
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: Аллен, Бил и Джордж возглавили рейтинг
Европа13:24
Лунин хочет подписать с Реалом новый контракт
Бокс13:10
"Нулевая ценность": Леннокс Льюис назвал причину, почему Джошуа принял бой с Нганну
Европа12:47
Челси предложили подписать Бензема, Фирмино или Митровича
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK