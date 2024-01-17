Бенфика арендовала защитника Манчестер Юнайтед
Португальская Бенфика объявила о подписании левого защитника Альваро Фернандеса из Манчестер Юнайтед.
Стороны заключили соглашение об аренде испанского игрока до конца сезона с правом выкупа.
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Опция выкупа автоматически активируется, если Фернандес проведет более 50% матчей в качестве футболиста стартового состава.
Отмечается, что Манчестер Юнайтед будет иметь первоочередное право обратного выкупа защитника. Также клуб получит определенный процент от его последующей продажи.
Первую часть сезона 20-летний защитник провел на правах аренды за Гранаду. На его счету 14 матчей без результативных действий.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед начал переговоры о покупке нового форварда.
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