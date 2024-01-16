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МЮ начал переговоры о покупке нового форварда

Клуб пытается подстраховаться на лето.
Вчера, 22:45
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

Манчестер Юнайтед провел первую фазу переговоров касательно трансфера Джошуа Зиркзе, утверждает Флориан Плеттенберг.

Нападающий Болоньи в этом сезоне стал целью для многих клубов, включая, например, лондонский Арсенал.

МЮ не имеет средств для подписания футболиста сейчас, однако уже готовит почву для подписания Зиркзе летом. С другой стороны, о результате предварительных переговоров инсайдер не сообщил.

Трансфермаркт оценивает игрока в 30 млн евро, а Болонья требует около 50 млн, хотя к лету ситуация может измениться в ту или иную сторону. 

Ранее также сообщалось, что Бенфика и МЮ переговоров о трансфере Невеша не ведут.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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