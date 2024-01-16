В Бенфике опровергли информацию о переговорах с МЮ по Невешу
Португальский клуб не ведет ни с кем переговоры.
Бенфика выступила с официальным заявлением касаемо своего полузащитника Жоау Невеша.
"Мы не вступали в переговоры с Манчестер Юнайтед или любым другим клубом по Жоау Невешу. И не намерены это делать".
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"Любая информация, утверждающая другое, не правдива", - говорится в заявлении португальской команды.
Напомним, 19-летний вундеркинд уже некоторое время притягивает интерес европейских грандов. Особенно в нем заинтересованы английские клубы - МЮ, Сити, Ливерпуль и Арсенал.
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