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В Бенфике опровергли информацию о переговорах с МЮ по Невешу

Португальский клуб не ведет ни с кем переговоры.
Сегодня, 21:21
Жоау Невеш / Getty Images
Жоау Невеш / Getty Images

Бенфика выступила с официальным заявлением касаемо своего полузащитника Жоау Невеша.

"Мы не вступали в переговоры с Манчестер Юнайтед или любым другим клубом по Жоау Невешу. И не намерены это делать".

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"Любая информация, утверждающая другое, не правдива", - говорится в заявлении португальской команды.

Напомним, 19-летний вундеркинд уже некоторое время притягивает интерес европейских грандов. Особенно в нем заинтересованы английские клубы - МЮ, Сити, Ливерпуль и Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика манчестер юнайтед

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