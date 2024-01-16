В Бенфике опровергли информацию о переговорах с МЮ по Невешу

Португальский клуб не ведет ни с кем переговоры.

Бенфика выступила с официальным заявлением касаемо своего полузащитника Жоау Невеша.

"Мы не вступали в переговоры с Манчестер Юнайтед или любым другим клубом по Жоау Невешу. И не намерены это делать".

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"Любая информация, утверждающая другое, не правдива", - говорится в заявлении португальской команды.

Напомним, 19-летний вундеркинд уже некоторое время притягивает интерес европейских грандов. Особенно в нем заинтересованы английские клубы - МЮ, Сити, Ливерпуль и Арсенал.

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