Манчестер Юнайтед летом может подписать одноклубника Миколенко

Манчестер Юнайтед намерен усилить линию защиты летом.

Как сообщает издание talkSport, манкунианцы нацелились на Джаррода Брантвейта из Эвертона. Английский центрбэк высоко ценится новым совладельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом.

Трансфер вполне возможен после завершения этого сезона из-за того, что "ириски" находятся в плачевной финансовой ситуации, которая вынуждает их продавать лидеров. Также этому может поспособствовать возможный вылет клуба из АПЛ.

Отметим, что мерсисайдцы установили цену на Брантвейта в размере 100 млн фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что с Эвертона второй раз снимут очки.

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