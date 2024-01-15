Эвертон и Ноттингем Форест обвинены в нарушении правил прибыльности и устойчивого развития АПЛ

Вскоре станет известно, как клубы будут наказаны: денежным штрафом или снятием очков.

Эвертон и Ноттингем Форест были обвинены в нарушении правил прибыльности и устойчивого развития Английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.

Клубам АПЛ разрешено терять максимум 105 миллионов фунтов за три сезона (35 миллионов за сезон).

Лига заявила, что оба клуба подтвердили свои нарушения на период оценки, заканчивающийся сезоном-2022/23.

Их дела теперь переданы председателю судебной коллегии, который назначит отдельные независимые комиссии для определения соответствующих санкций. Клубы могут наказать как денежным штрафом, так и снятием очков.

Читай также: Алиев: Не употреблял наркотики, потому что их нельзя смешивать с алкоголем

Напомним, что в ноябре с Эвертона уже сняли 10 очков (крупнейший штраф в истории АПЛ) за нарушение правил прибыли и устойчивого развития. Клуб работает над обжалованием данного наказания.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!