iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвертон и Ноттингем Форест обвинены в нарушении правил прибыльности и устойчивого развития АПЛ

Вскоре станет известно, как клубы будут наказаны: денежным штрафом или снятием очков.
Сегодня, 18:42
Ноттингем Форест - Эвертон / Getty Images
Ноттингем Форест - Эвертон / Getty Images

Эвертон и Ноттингем Форест были обвинены в нарушении правил прибыльности и устойчивого развития Английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.

Клубам АПЛ разрешено терять максимум 105 миллионов фунтов за три сезона (35 миллионов за сезон).

Лига заявила, что оба клуба подтвердили свои нарушения на период оценки, заканчивающийся сезоном-2022/23.

Их дела теперь переданы председателю судебной коллегии, который назначит отдельные независимые комиссии для определения соответствующих санкций. Клубы могут наказать как денежным штрафом, так и снятием очков.

Читай также: Алиев: Не употреблял наркотики, потому что их нельзя смешивать с алкоголем

Напомним, что в ноябре с Эвертона уже сняли 10 очков (крупнейший штраф в истории АПЛ) за нарушение правил прибыли и устойчивого развития. Клуб работает над обжалованием данного наказания.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Ноттингем Форест

Статьи по теме

Эвертон выступил с заявлением на обвинение в нарушении правил АПЛ Эвертон выступил с заявлением на обвинение в нарушении правил АПЛ
Дом хавбека Ньюкасла "навестили" грабители прямо во время матча против Манчестер Сити Дом хавбека Ньюкасла "навестили" грабители прямо во время матча против Манчестер Сити
Эвертон и Ноттингем Форест могут быть уличены в нарушении правил расходов АПЛ Эвертон и Ноттингем Форест могут быть уличены в нарушении правил расходов АПЛ
Кубок Азии: Южная Корея обыграла Бахрейн, Индонезия проиграла Ираку, Малайзия встретится с Иорданией Кубок Азии: Южная Корея обыграла Бахрейн, Индонезия проиграла Ираку, Малайзия встретится с Иорданией
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа20:08
Кубок Азии: Южная Корея обыграла Бахрейн, Индонезия проиграла Ираку, Малайзия встретится с Иорданией
НБА20:07
Вембаньяма планирует выступить в конкурсе умений во время звездного уик-энда-2024
Формула 119:52
Формула 1. Болиды 2024 года: Ред Булл проведет презентацию позже всех
Европа19:50
Эмполи объявил об увольнении Андреаццоли и назначении Николы
Европа19:25
Эвертон выступил с заявлением на обвинение в нарушении правил АПЛ
Европа18:42
Эвертон и Ноттингем Форест обвинены в нарушении правил прибыльности и устойчивого развития АПЛ
Формула 118:29
Вольфф: Впервые за два года новый болид Мерседес ощущается настоящей машиной
Биатлон18:20
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
Олимпийские игры18:09
Стало известно, выступит ли Свитолина на Олимпиаде-2024
Другие страны18:09
Кубок африканских наций: Сенегал разгромил Гамбию, матчи Камеруна и Гвинеи, Алжира и Анголы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK