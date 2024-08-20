Форвард Милана получил предложение переехать в Катар

Карьера Дивока Ориги в Милане подходит к своему концу, так как он не входит в планы итальянцев.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 29-летний форвард получил предложение от неназванного клуба из Катара. Там бельгиец может заключить однолетний контракт с опцией продления на еще один год.

При этом, по информации журналиста, "россонери" готовы отпустить Ориги в Катар совершенно бесплатно, желая от него избавиться. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Ранее в июле нападающий уже успел отклонить предложение из Турции.

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Дивок Ориги присоединился к Милану летом 2022 года, перейдя из Ливерпуля на правах свободного агента.

Однако после одного неудачного дебютного сезона (36 матчей, 2 гола, 1 ассист) он был отправлен в годичную аренду в Ноттингем Форест, где футболист также не впечатлил (22 матча, 1 гол, 1 ассист).

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